Пасхальная самоизоляция

В ночь на 19 апреля православные по всему миру праздновали Светлое Христово Воскресенье. Несмотря на пандемию, службы в храмах Калуги никто отменять не планировал.

Однако, большинство прихожан вняли постановлению главного санитарного врача и здравому смыслу, оставшись в эту ночь дома. Индекс самоизоляции Яндекса между 22-00 субботы и 1-00 воскресенья не опускался ниже отметки 4,6. Это очень высокий показатель, улицы в это время были практически безлюдны.

Впрчем, возможно свою роль в этом сыграла и полиция. Её сотрудники дежурили у всех храмов, но дейстовали мирно, убеждая людей вернуться домой и разъясняя всю опасность массовых скоплений людей во время карантина. Тем более, что главную службу города с участием митрополита можно было посмотреть по телевизору либо в режиме онлайн.