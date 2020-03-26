Ко Дню Победы Калуга опять погрузится в дополненную реальность

К 9 Мая в областном центре появится пять объёмно-пространственных композиций, посвящённых 75-летию Великой Победы. Электронный аукцион по поиску подрядчика, который займётся их изготовлением, объявлен на сайте госзакупок. Начальная стоимость контракта – 1 млн. 969 тыс. рублей.

К техническому заданию прилагаются примерные эскизы конструкций. Одна из композиций напоминает раскрытую книгу, две выполнены в виде арок, четвёртая – в форме звезды, пятая – в виде нескольких кубов.

Четыре композиции из пяти предполагают будут с элементами дополненной реальности. На их поверхности разместят интерактивные метки, наведя на которые камеру телефона или планшета пользователи смогут увидеть видеосюжет на военную тему.

Конструкции будут установлены к 1 Мая на Театральной площади, в сквере Мира, возле кинотеатра «Центральный», на пешеходной части улицы Театральной и у памятника 600-летию Калуги.