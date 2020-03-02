Калужане без страховки забирались на потешный столб – показываем лучшие моменты

Как мы уже рассказывали, всю прошлую неделю в Калуге отмечали Масленицу. Праздники прошли во многих районах города, а главные гулянья состоялись в воскресенье, 1 марта, на Театральной площади.

Сожжения чучела дождались не все. Его почему-то задержали на 50 минут. А вот другое любимое народом развлечение – «Потешный столб» – приковал тысячи взглядов.

Залезть на 10-метровую высоту без страховки согласился десяток калужан. И не повезло только двоим мужчинам: один добрался до середины, а второму не хватило буквально одной секунды - он съехал почти с самой вершины.

Победителям вручали мелкую бытовую технику: микроволновку, чайник, пылесос и т.п.

Самые лучшие моменты «Потешного столба» 2020 года в Калуге – в нашем видео.