Снятый под Медынью фильм перекроет кислород американцам

Как мы рассказывали, международная премьера художественного военно-исторического фильма «Подольские курсанты», снятого под Медынью, состоится 8 мая 2020 года.

Экс-министр культуры Владимир Мединский, назначенный на прошлой неделе помощником президента, сообщил, что накануне 75-летия Победы Минкультуры отдаст приоритет российскому кино, ведь «такой праздник бывает один раз в жизни», рассказывают «Ведомости». В первые две недели мая на экранах будут показывать только российские премьеры. Среди них - военно-историческая драма «Подольские курсанты».

- Так что Голливуд пусть даже не заявляется на майские каникулы, - приводит слова Мединского издание. - Никаких «Мстителей». Мстить мы будем только фашистам. Это я вам обещаю.

К слову, в 2015 году Disney согласился перенести премьеру «Мстители: Эра Альтрона» с майских праздников. В прошлом году кинотеатры отменили все сеансы с иностранным кино в День Победы.