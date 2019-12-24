Снятый под Медынью фильм покажут в 80 странах

Международная премьера художественного военно-исторического фильма «Подольские курсанты» состоится 8 мая 2020 года на площадках зарубежных представительств федерального агентства «Россотрудничество».

- Мы планируем, что премьерный показ картины о подвиге Подольских курсантов пройдет одновременно во всех представительствах Россотрудничества в 80-ти странах мира и станет одним из основных событий в рамках комплекса мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, - заявила руководитель агентства Элеонора Митрофанова.

- Это художественный рассказ о реальных событиях и боях, настоящих историях героев – Подольских курсантов и их командиров, - отметил в свою очередь продюсер и сценарист картины Игорь Угольников. - Эта картина, воссоздавая историческую правду, заставит зрителя задуматься над очень важными вопросами: что сделало молодых ребят такими смелыми? Почему они не согнулись и не испугались под массированным фашистским огнем? Как сложился тот внутренний духовный стержень, который держал их на позициях? Важно и то, что лента ориентирована не только на российского зрителя. Она также обращена к миру, рассказывая ему не только о правде войны, но и о крепости духа российского народа.

В России премьера картины также запланирована на май 2020 года.

Напомним, часть съемок велась на полигоне кинокомплекса «Военфильм» под Медынью. Наш репортаж можно почитать здесь.