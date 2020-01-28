Жителям Калуги предложили самим выбрать подарок к юбилею города

В понедельник, 27 января, на планёрке в городской управе врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ заявил, что калужан спросят, какой подарок они хотели бы получить к юбилею города.

- 50 лет прошло с прошлой юбилейной даты, – сказал Дмитрий Денисов. – Что можно отметить? Обычно подобные даты фиксируют какими-то знаковыми объектами, сооружениями. И вот вопрос для всеобщего обсуждения: «Что же это могло бы быть?» Насколько важно всё это в камне и стекле оставить в память будущим поколениям? Может быть, ничего и не нужно делать в ознаменование этого юбилея, а восстановить то, что мы уже имеем?

Напомним, в 2021 году Калуга отметит своё 650-летие.

Уважаемые читатели, а как вы считаете, что Калуге должны подарить к юбилею? Пишите в комментариях!