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Жителям Калуги предложили самим выбрать подарок к юбилею города

Елена Французова , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 28.01.2020 09:49 25 2005
Жителям Калуги предложили самим выбрать подарок к юбилею города

В понедельник, 27 января, на планёрке в городской управе врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ заявил, что калужан спросят, какой подарок они хотели бы получить к юбилею города.

- 50 лет прошло с прошлой юбилейной даты, – сказал Дмитрий Денисов. – Что можно отметить? Обычно подобные даты фиксируют какими-то знаковыми объектами, сооружениями. И вот вопрос для всеобщего обсуждения: «Что же это могло бы быть?» Насколько важно всё это в камне и стекле оставить в память будущим поколениям? Может быть, ничего и не нужно делать в ознаменование этого юбилея, а восстановить то, что мы уже имеем?

Напомним, в 2021 году Калуга отметит своё 650-летие.

Уважаемые читатели, а как вы считаете, что Калуге должны подарить к юбилею? Пишите в комментариях!

Елена Французова , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 28.01.2020 09:49 25 2005
Тэги: праздник юбилей дмитрий денисов
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