Стало известно, когда город очистят от новогодних украшений

Уличные новогодние украшения в Калуге начнут убирать на следующей неделе. В среду, 15 января, об этом нам рассказали в управлении городского хозяйства.

- Убирать новогодние украшения и ёлки начнут после Крещения, с 20 числа, - отметили там. - Работа будет идти поэтапно. В центре города - в последнюю очередь.

Напомним, нынешней зимой на подготовку областного центра к празднику потратили порядка 20 миллионов рублей. Для Старого Торга и Театральной площади закупили новые искусственные ёлки. В скверопаркке и у кинотеатра «Центральный» появились объекты с дополненной реальностью.

Подробнее о том, как украсили город к Новому году, мы рассказывали и показывали в этом фоторепортаже.

Уважаемые читатели, а вам понравилось украшение Калуги к Новому году? Пишите в комментариях!