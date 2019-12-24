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Как украсили Калугу к Новому году – большой фоторепортаж

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 24.12.2019 08:00 20 4352
Как украсили Калугу к Новому году – большой фоторепортаж

До Нового года осталась всего неделя. И какие бы рекорды по теплу ни била погода, всего через семь дней наступит главный зимний праздник.

В нынешнем году праздничных украшений стало гораздо больше, чем раньше. Все скверы в центре города подсветили в едином стиле – золотыми и белыми гирляндами.

У кинотеатра «Центральный» и в парке на месте рынка появились конструкции с дополненной реальностью. С помощью смартфона там можно считать QR-код, установить приложение и увидеть на экране сказочных героев.

Всего на украшение города к Новому году потратили примерно 20 миллионов рублей. Стоило ли оно того? Можете сами оценить по фото в этом репортаже.

Рядом с Каменным мостом, который всё никак не доделают.

Центральный парк.

Сквер Ленина.

Фонтаны на Старом Торге.

Главная ёлка Калуги на парковке перед зданием областной администрации.

Днём главная ёлка выглядит так.

Светящиеся консоли появились на нескольких центральных улицах.

Перед зданием горуправы на улице Ленина поставили ёлку.

ЗАГС.

Над Марксом подсветили деревья.

Площадь Победы.

Аллея между площадью Победы и улицей Ленина.

Чижевскому тоже достались светящиеся деревья.

Сквер Карпова.

Один из объектов с дополненной реальностью - подарочная коробка на улице Кирова.

Традиционный шарик на перекрестке Кирова и Московской.

Московская площадь.

Сквер Ветеранов.

Телевизионная площадь.

Сквер Воронина.

Эту ёлку сначала поставили, а потом через неделю увезли в неизвестном направлении.

Праздничный троллейбус.

Сквер у драмтеатра.

Театральная площадь.

Новая ёлка на Театральной площади. Предыдущая за несколько лет проржавела.

Олени на улице Театральной.

Сквер Мира.

Ещё одно место с дополненной реальностью - домик в скверопарке.

Памятник 600-летию Калуги.

Конечно, мы добрались не до всех районов и улиц города. Если у вас есть снимки других калужских новогодних украшений и вы хотите их опубликовать, пишите на ev@kp.kaluga.ru.

А вам нравится, как украсили Калугу в нынешнем году? Пишите в комментариях!

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 24.12.2019 08:00 20 4352
Тэги: праздник новый год фоторепортаж
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