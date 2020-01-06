Пряничные прелести, советские подлодки и прочие интересности с ёлок калужан, плюс пара снеговичков

В начале января мы опубликовали первый фотообзор елочных игрушек с новогодних красавиц калужан. Но после появления этой статьи нас завалили таким количеством фотографий, что появление "второй серии" стало попросту неизбежным. Всего пришло более полусотни.
Ниже мы представляем их, а завершим обзор небольшим продолжением другого нашего фотоотчета - слепенных снеговичков.
С Новым годом и наступающим Рождеством!
Игрушки с ёлки Аллы Белоусовой:
Андрей Кожемякин прислал вагон и маленькую тележку фотографий:
Серия игрушек от Елены Храмченковой:
А вот какие украшения висят на ёлочке Ирины Степановой:
Фото Катерины Никитиной:
Вот такого симпатяжку прислала Мария Ерохина:
Серия новогодних фотографий от Наталии Фоминой:
Украшения с ёлки Ольги Колпаковой:
И в заключение ёлочного обзора - фото нашего постоянного участника Себаастьяна Перейры:
Думали всё? Не угадали! Теперь переходим к снеговичкам :)
Мышонок от Виталия Васильчикова.
Ещё один символ года от Екатерины Ананьевой.
- Не ждите чудо, чудите сами, что и сделали с племянницей в новогоднюю ночь 2020! Слепили снеговика на пороге администрации Калужской области, - написала калужанка Надежда Козырева в комментарии к фотографии.
Фото Наталии Степановой.
Фото Ольги Постновой.
Выпал снег, сошел снег - такой он вот этой зимой непостоянный.
И в заключение - снеговичок от Юрия Кузнецова.
Вроде как и хочется поставить на этом точку, но врядли получится. Праздники-то еще продолжаются, новогодне-рождественское настроение никуда не девается, так что, перефразируя Фредди Меркьюри: "Фотовакханалия должна продолжаться!".
Потому продолжайте слать фотографии своих снеговичков и ёлочных игрушек в наши группы в соцсетях. Опубликуем. Кудаж мы денемся.
С Новым годом и Рождеством, Калуга!
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