Пряничные прелести, советские подлодки и прочие интересности с ёлок калужан, плюс пара снеговичков

В начале января мы опубликовали первый фотообзор елочных игрушек с новогодних красавиц калужан. Но после появления этой статьи нас завалили таким количеством фотографий, что появление "второй серии" стало попросту неизбежным. Всего пришло более полусотни.

Ниже мы представляем их, а завершим обзор небольшим продолжением другого нашего фотоотчета - слепенных снеговичков.

С Новым годом и наступающим Рождеством!

Игрушки с ёлки Аллы Белоусовой:

Андрей Кожемякин прислал вагон и маленькую тележку фотографий:

Серия игрушек от Елены Храмченковой:

А вот какие украшения висят на ёлочке Ирины Степановой:

Фото Катерины Никитиной:

Вот такого симпатяжку прислала Мария Ерохина:

Серия новогодних фотографий от Наталии Фоминой:

Украшения с ёлки Ольги Колпаковой:

И в заключение ёлочного обзора - фото нашего постоянного участника Себаастьяна Перейры:

Думали всё? Не угадали! Теперь переходим к снеговичкам :)

Мышонок от Виталия Васильчикова.

Ещё один символ года от Екатерины Ананьевой.

- Не ждите чудо, чудите сами, что и сделали с племянницей в новогоднюю ночь 2020! Слепили снеговика на пороге администрации Калужской области, - написала калужанка Надежда Козырева в комментарии к фотографии.

Фото Наталии Степановой.

Фото Ольги Постновой.

Выпал снег, сошел снег - такой он вот этой зимой непостоянный.

И в заключение - снеговичок от Юрия Кузнецова.

Вроде как и хочется поставить на этом точку, но врядли получится. Праздники-то еще продолжаются, новогодне-рождественское настроение никуда не девается, так что, перефразируя Фредди Меркьюри: "Фотовакханалия должна продолжаться!".

Потому продолжайте слать фотографии своих снеговичков и ёлочных игрушек в наши группы в соцсетях. Опубликуем. Кудаж мы денемся.

С Новым годом и Рождеством, Калуга!