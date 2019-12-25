Санта-Клаус пролетел над Калугой

В среду, 25 декабря, большая часть христианского мира празднует Рождество. Один из самых известных сервисов для отслеживания движения самолётов Flightradar24 следит за передвижением Санта-Клауса. Считается, что сказочный герой разносит подарки детям по всей планете.

По данным Flightradar24, сани Санты летят на высоте 11,5 километра со скоростью 1500-1800 км/ч. Регистрационный номер саней – «HOHOHO».

Накануне они пролетали над Калугой. А по данным на 16:00 25 декабря, приближаются к Кубе.

Уважаемые читатели, а о каком вы подарке мечтаете на Новый год или Рождество? Пишите в комментариях!