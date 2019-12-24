Праздник к нам приходит: в Губернском парке установили ёлку

Утром во вторник, 24 декабря, на улице 65 лет Победы в Калуге установили новогоднюю ёлку. Она находится напротив входа в Губернский парк. Это событие сильно порадовало жителей микрорайона, которые уже и не надеялись увидеть признаки приближающегося праздника на своей улице.

Как мы рассказывали, ранее сотрудники горуправы заявили, что в этом году ель в Губернском парке устанавливать на будут из-за неполадок с электроснабжением.

Местным депутатам всё-таки удалось убедить руководство города в том, что новогодняя ёлка на улице 65 лет Победы нужна. Её высота – 10 метров. Чтобы ёлочная иллюминация работала исправно, для неё сделают отдельное подключение.