Новый городской голова высказался о главной ёлке: «Попали прямо в золотое сечение»

В понедельник, 23 декабря, Дмитрий ДЕНИСОВ провёл первую планёрку в городской управе в должности временно исполняющего полномочия городского головы Калуги. В конце заседания он высказался о ёлке на Старом Торге. Напомним, что туда главную ёлку города перенесли по решению прежнего градоначальника Дмитрия Разумовского.

- Я считаю, что Дмитрий Олегович абсолютно правильное решение принял, - сказал Дмитрий Денисов. - Ни один калужанин, его выход к ёлке не должен быть омрачён получением травмы. Самое главное – это человек, его жизнь и здоровье. Что касается внешнего восприятия, эстетики. Поверьте, что ёлка со всех сторон здорово смотрится. Новая ёлка. Архитектор подтвердит. Попали прям в золотое сечение. Её облик очень украшает площадь, очень гармонично вписывается.

Дмитрий Денисов отметил, что в этом году будет обкатана новая площадка для следующего Нового года, когда Калуга станет новогодней столицей России.

- Считайте, что это тренировка перед 20 годом. Машины, безусловно, уберут. Машины мешать никому не будут, – подчеркнул городской голова.

- Народные гуляния будут продолжаться с 1 января до Старого Нового года, когда начнётся новая рабочая неделя. Калужан беспокоит, будут ли там стоять автомобили. Понятно, что на новогодних праздниках там машин не будет. А вот до 14 января, даже до Крещения гуляния проходят, - отметил глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ.

При этом Александра Иванова заверили, что вся праздничная программа будет проходить в центральном городском парке, поэтому машины калужанам не помешают.