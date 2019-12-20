Ленина избавят от Деда Мороза после праздников

Как мы рассказывали, надувного Деда Мороза установили на улице Московской прямо перед памятником Ленину. В итоге зимний волшебник закрыл собой скульптуру вождя.

Завод, который устанавливал украшения, прокомментировал ситуацию.

- Эта праздничная фигура радует калужан уже второй год. В прошлом году наш завод получил много положительных отзывов от работников и жителей города по поводу праздничной атмосферы около КТЗ, - говорится в ответе, поступившем в нашу редакцию. - Памятник Ленину находится в сквере напротив заводоуправления и расположен в окружении деревьев. Размер площадки в сквере предусматривает только один вариант размещения фигуры Деда Мороза – перед памятником.

При этом руководство подчёркивает, что уважительно относится к исторической памяти и личности Владимира Ильича Ленина.

- Фигура Деда Мороза будет радовать калужан все новогодние праздники. После окончания праздников памятник Ленину будет снова доступен для всеобщего обозрения.