Когда и где в Калуге начнут продавать ёлки

В пятницу, 20 декабря, в Калуге начнется торговля живыми новогодними елками и соснами. Елочные базары будут работать до 31 декабря.
В городской управе опубликовали список адресов, по которым расположатся торговцы:
- ул. Болдина, 3,
- ул. Братьев Луканиных, 1,
- ул. Вишневского, 6.
- ул. Генерала Попова, 16,
- ул. Гурьянова, 27,
- ул. Кибальчича, 21,
- ул. Ленина, 25,
- ул. Маршала Жукова, 38,
- ул. Маяковского, 47,
- ул. Московская, 213,
- ул. Московская, 234,
- ул. Моторная, 20,
- ул. Пушкина, 3,
- ул. Салтыкова-Щедрина, 2/61,
- ул. Салтыкова-Щедрина, 81,
- ул. Степана Разина, 40,
- ул. Суворова, 17,
- ул. Тарутинская, 70,
- ул. Чичерина, 10.
Также калужанам обещают, что елку можно будет купить на ярмарках и рынках:
- ул. Никитина, 70,
- пер. Малинники, 7/2,
- ул. Маршала Жукова, 38,
- ул. Московская, 331,
- ул. Льва Толстого, 55,
- ул. Моторная, 28,
- ул. Гурьянова, 1,
- ул. Грабцевское шоссе, 4Б.
А какую ёлку вы ставите дома?