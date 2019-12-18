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Когда и где в Калуге начнут продавать ёлки

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.12.2019 16:36 1 1356
Когда и где в Калуге начнут продавать ёлки

В пятницу, 20 декабря, в Калуге начнется торговля живыми новогодними елками и соснами. Елочные базары будут работать до 31 декабря.

В городской управе опубликовали список адресов, по которым расположатся торговцы:

  • ул. Болдина, 3,
  • ул. Братьев Луканиных, 1,
  • ул. Вишневского, 6.
  • ул. Генерала Попова, 16,
  • ул. Гурьянова, 27,
  • ул. Кибальчича, 21,
  • ул. Ленина, 25,
  • ул. Маршала Жукова, 38,
  • ул. Маяковского, 47,
  • ул. Московская, 213,
  • ул. Московская, 234,
  • ул. Моторная, 20,
  • ул. Пушкина, 3,
  • ул. Салтыкова-Щедрина, 2/61,
  • ул. Салтыкова-Щедрина, 81,
  • ул. Степана Разина, 40,
  • ул. Суворова, 17,
  • ул. Тарутинская, 70,
  • ул. Чичерина, 10.

Также калужанам обещают, что елку можно будет купить на ярмарках и рынках:

  • ул. Никитина, 70,
  • пер. Малинники, 7/2,
  • ул. Маршала Жукова, 38,
  • ул. Московская, 331,
  • ул. Льва Толстого, 55,
  • ул. Моторная, 28,
  • ул. Гурьянова, 1,
  • ул. Грабцевское шоссе, 4Б.
 

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.12.2019 16:36 1 1356
Тэги: праздник новый год
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