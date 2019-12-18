Когда и где в Калуге начнут продавать ёлки

В пятницу, 20 декабря, в Калуге начнется торговля живыми новогодними елками и соснами. Елочные базары будут работать до 31 декабря.

В городской управе опубликовали список адресов, по которым расположатся торговцы:

ул. Болдина, 3,

ул. Братьев Луканиных, 1,

ул. Вишневского, 6.

ул. Генерала Попова, 16,

ул. Гурьянова, 27,

ул. Кибальчича, 21,

ул. Ленина, 25,

ул. Маршала Жукова, 38,

ул. Маяковского, 47,

ул. Московская, 213,

ул. Московская, 234,

ул. Моторная, 20,

ул. Пушкина, 3,

ул. Салтыкова-Щедрина, 2/61,

ул. Салтыкова-Щедрина, 81,

ул. Степана Разина, 40,

ул. Суворова, 17,

ул. Тарутинская, 70,

ул. Чичерина, 10.

Также калужанам обещают, что елку можно будет купить на ярмарках и рынках:

ул. Никитина, 70,

пер. Малинники, 7/2,

ул. Маршала Жукова, 38,

ул. Московская, 331,

ул. Льва Толстого, 55,

ул. Моторная, 28,

ул. Гурьянова, 1,

ул. Грабцевское шоссе, 4Б.