Калужская ёлка вошла в число 25 самых высоких в стране

Главная ёлка Калуги, установленная на площади Старый Торг, вошла в число 25 самых высоких в стране, сообщает портал ТурСтат. Высота нашей «зелёной красавицы» - 22 метра.

Топ-10 городов России с самыми высокими новогодними ёлками на Новый 2020 год составили Красноярск (высота елки 55 метров), Екатеринбург (50 м), Казань (35 м), Барнаул (32 м), Тула (32 м), Калининград (30,5 м), Уфа (30 м), Пермь (30 м), Владивосток (28 м), Тюмень (28 м) и Москва (27 м).

При этом главные елки в Москве и Уфе — это живые ели.

Ранее мы публиковали полную новогоднюю афишу Калуги.