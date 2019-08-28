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Фестиваль яблочных пирогов: шарф для дерева, огромная экораскраска, полезный сюрприз

28.08.2019 16:07 0 962 Оксана ИВАНОВА
Фестиваль яблочных пирогов: шарф для дерева, огромная экораскраска, полезный сюрприз

В эту субботу, 31 августа, Калуга отметит свой 648-й день рождения. Одним из ожидаемых событий праздника станет IV Благотворительный фестиваль яблочных пирогов. Он состоится в скверике за кинотеатром «Центральный». Его девиз: «Делать здесь и сейчас! Вдохновлять! Менять!» 

Организаторы – экорезиденция «Зелёный центр» – позиционируют мероприятие как проект, который меняет пространство.  

Они представят горожанам несколько задумок, которые позволят людям увидеть, как можно улучшить пространство вокруг себя за небольшой промежуток времени. 

Гости фестиваля под руководством опытных мастеров научатся реставрировать старую мебель, свяжут шарф для дерева, освежат расположенный на входе в сквер арт-объект в виде кита, раскрасят огромную экораскраску. 

«Зелёный центр» готовит сюрприз: организаторы вместе с калужанами сделают некий интересный и полезный объект. Что именно это будет, пока держится в секрете. 

Гостей также ждут творческие мастер-классы, квесты, музыкальный перформанс. В так называемой «пироговой» части запланированы чаепитие и конкурс на самый вкусный пирог, победителей которого традиционно отметят призами. 

Принять участие в конкурсе могут все желающие. Для этого нужно просто испечь пирог и принести его на фестиваль. Все пироги разрежут и будут продавать за пожертвования, размер которого каждый определяет самостоятельно, исходя из личных возможностей. Собранные деньги пойдут на обустройство скверика. 

В прошлом году «Зелёному центру» удалось собрать 31 тысячу рублей, на которые энтузиасты сделали детскую площадку в виде домика. Её открытие состоится в самом начале благотворительного фестиваля. 


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Автор
Оксана ИВАНОВА 
Тэги: праздник день города
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