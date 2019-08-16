Как волонтёры меняют пространство за кинотеатром «Центральный»

Площадка-палуба, на которой полюбили играть маленькие калужане.

Руководитель одного из проектов экорезиденции «Зелёный центр» Ирина РЕЙНУС — о том, как будет развиваться пространство за кинотеатром «Центральный» и почему активисты продолжат им заниматься, даже если через два месяца «Зелёному центру» придётся сменить прописку.

Начиная с мая, здесь почти каждый день что-то происходит: концерты, детские площадки, городские пикники. За год активисты экорезиденции «Зелёный центр» доказали: если сквером заниматься хотя бы немного, он снова станет живым и интересным, как раньше. Причём глобальных финансовых вложений для этого не нужно.

Прошлым летом энтузиасты обратились к городским властям с предложением совместными усилиями привести сквер за кинотеатром «Центральный» в порядок. Со своей стороны они готовы были самостоятельно разработать проект большой игровой площадки и найти средства на его реализацию.

И чиновники, и руководство кинотеатра идею одобрили. На фестивале благотворительных пирогов, который состоялся в конце августа 2018 года, организаторы собрали на проект 31 тысячу рублей. Но потом подул ве­­тер перемен, и активистам пришлось пересмотреть первоначальные планы.

Домик для друзей

— Прошлой осенью мы увидели в сквере людей, которые делали замеры, — рассказывает руководитель одного из направлений «Зелёного центра» — проекта «Среда обитания» Ирина Рейнус. — Вскоре после этого узнали, что кинотеатр «Центральный» и сквер передают в областную собственность. Мы поняли, что наш проект может стать просто красивой бумажкой, и не факт, что его возьмут в работу. На наш взгляд, тратить на это деньги горожан было бы некрасиво. Поэтому решили действовать локально. Долго думали, какой объект сделать на собранные средства. Нам хотелось, чтобы это было нечто такое, чем могли бы пользоваться многие калужане. В итоге решили, что это будет небольшая детская площадка в виде двухэтажного домика.

Проект разработала бесплатно куратор экорезиденции Люда Кузьмичёва, она архитектор. Материалы закупили на собранные во время фестиваля деньги. Площадку делаем своими силами, каркас уже готов. Работы курирует наша «Открытая мастерская». Помогают ребятам друзья, знакомые, волонтёры. В прошлые выходные пришли несколько человек: одни выпиливали отверстия для скалодрома, другие красили площадку и обрабатывали её антисептической пропиткой. Ещё один калужанин готов за свой счёт купить все карабины. Рассчитываем, что площадка будет сделана к фестивалю яблочных пирогов, который состоится в День города, 31 августа.

Проект детской площадки в виде домика. Под его крышей разместятся скалодром, качели, верёвочная лестница, качалки-верёвки.

Палуба, огород и качели

Активным благоустройством пространства вокруг экорезиденции ребята занялись ещё в начале мая. На собственные средства сделали деревянную площадку-палубу, которая закрыла разбитые ступеньки. В тёп­лые, солнечные дни на ней любит играть малышня. Во время праздников, которые устраивает «Зелёный центр», палуба становится маленькой сценой.

— Своими силами установили пять лавок, — рассказывает Ирина. — Стройматериалы для них выделил наш друг — строительный магазин на Правом берегу. В июне повесили в сквере большие качели. Вроде, ничего особенного: просто длинная доска на верёвках, но на них постоянно кто-то качается, причём не только дети, но и подростки.

Большие качели — самый востребованный объект в сквере.

Есть мечта реализовать проект «Аптекарский огород». Это классная, очень модная тема, когда в городе делают зелёные островки, на которых растут различные растения: мята, мелисса, лаванда, и всё это можно потрогать, понюхать. В Москве и Питере таких островков много. Мы нашли в Туле ребят, которые работают в этом направлении. Они безвозмездно сделали для нас небольшой проект. Времени и ресурсов на его реализацию у нас пока мало. В этом году ограничились тем, что каждый участник экорезиден­ции вскопал небольшой клочок земли и что-то там посадил: клубнику, мяту, подсолнухи, горох. Ещё сажали яблони. Одно дерево кто-то погубил, но оно всё равно выжило!

Очень хотим сделать сенсорные дорожки или сенсорные песочницы. Это интересная и полезная штука. У дорожек или кадушек есть разное наполнение из опилок, коры, камушек, гальки, песка. По ним можно ходить босиком, перебирать в руках. Дети любят такие вещи.

Собираемся сделать велопарковку, потому что велосипедистов к нам приезжает реально много. Планируем создать места, где могли бы посидеть взрослые, пока их дети играют. Ещё хотим сделать красивое граффити на одной из стен экорезиденции. Люди, которые могут сделать это бесплатно, у нас есть. Сейчас размышляем над сюжетом картинки. Нам хочется, чтобы у неё был правильный посыл.

Менять пространство вокруг себя

Сейчас «Зелёный центр» активно готовится к ставшему уже традиционным благотворительному фестивалю яблочных пирогов. Теперь организаторы позиционируют его как проект, который меняет пространство.

— Все мероприятия, которые мы планируем в этот день, будут связаны с главной темой — изменением пространства, — говорит Ирина. — Например, вместе с нашими гостями мы будем реставрировать старый шкаф. Для этого пригласим мастера, который расскажет, как это нужно делать, какие технологии и материалы для этого существуют. Вместе с нашим партнёром — строительным супермаркетом — сделаем интересный объект, который принесёт пользу городу. О чём именно идёт речь, пока не скажем. А ещё мы с нашими гостями займёмся оформлением арт-объекта в виде кита, который стоит в начале сквера. Мы постоянно его красим, но через какое-то время краска слезает. Есть идея, как обновить кита без покраски.

Есть ещё несколько задумок, которые позволят горожанам увидеть, как можно изменить пространство в лучшую сторону за короткий промежуток времени. Мне хочется, чтобы люди приходили к нам не только для того, чтобы погреться на солнышке и поесть пироги. Мне важно, чтобы они с нашей помощью чему-то научились, чем-то вдохновились и тоже начали менять окружающее пространство.

Если нас отсюда попросят…

Напоследок задаю Ирине неприятный вопрос. Не задать его просто не могу.­ Как мы говорили вначале, у кинотеатра «Центральный» и сквера вскоре изменится собственник. Не исключено, что через какое-то время ­«Зелёный центр» могут попросить освободить помещение. Есть ли смысл тратить силы на то, что вскоре перестанет быть твоим?

— Да, такое может случиться. Значит, будем творить в другом месте, — спокойно отвечает моя собеседница. — Моя задача — делать что-то хорошее здесь и сейчас. Сидеть и думать: «Зачем мне это надо, ведь завтра нас отсюда попросят» — не мой путь. У меня это от родителей.­ Мой папа — военный, поэтому наша семья часто переезжала. Несмотря на то ­что жильё у нас было временное, мама с папой всегда создавали там уют, даже если знали, что через два месяца нужно будет снова переезжать. И ещё они старались создавать красоту и уют не только в своей квартире, но и рядом с домом. Родители научили меня работать с тем, что есть сейчас, ценить каждый момент.

А ещё я знаю, что то, что мы уже сделали, приносит пользу. Все свои идеи мы реализовываем вместе с детьми. Когда сажали яблони, разговаривали с ними о том, как это важно — восполнять природные ресурсы, которыми мы пользуемся. Теперь ­ребята приходят, «проверяют» свои деревья, интересуются, как они себя чувствуют. Тот символ добра, который мы заложили в детях, уже у них внутри. И я верю, что, когда они вырастут, тоже будут менять пространство вокруг себя.

Эта статья была опубликована в №33 газеты «Калужский перекрёсток» от 14.08.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.