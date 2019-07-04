Главная > Новости > Праздники

Губернаторы соседних областей прислали поздравления калужанам

04.07.2019 16:13 0 144 Дмитрий Ивьев

Поздравления калужанам накануне 75-летия образования нашей области начали приходить от руководителей соседних регионов.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

- У калужской земли славная история и крепкие традиции, - отмечается в телеграмме. – Она связана с именами известных ученых, полководцев, деятелей искусства.

Алексей Дюмин также подчеркнул, что между регионами-соседями сложилась давняя дружба и конструктивное взаимодействие в сферах науки, экономики, культуры, промышленности.

Губернатор Тульской области пожелал калужанам крепкого здоровья, благополучия, удачи и успехов.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков:

- Наши регионы связывают прочные исторические, духовные связи, героическое наследие. Мы гордимся подвигами тех, кто в грозные годы Великой Отечественной войны с оружием в руках на фронте и в партизанских отрядах, не щадя собственной жизни, сражался с захватчиками. В памяти навсегда останутся трудовые свершения представителей старшего поколения, в послевоенный период в кратчайшие сроки восстановившего разрушенное народное хозяйство.

В поздравлении отмечается, что под руководством губернатора Анатолия Артамонова Калужская область входит в число наиболее динамично развивающихся регионов нашей страны:

- Орловцы искренне гордятся успехами своих добрых соседей-калужан. Рассчитываем, что объединяющие нас давние экономические и культурные связи будут способствовать появлению новых совместных перспективных проектов  и реализации их в интересах жителей регионов.

Сердечно поздравляю со знаковым, историческим юбилеем. От души желаю всем крепкого здоровья, мирного неба, благополучия, всего самого доброго.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: область
Еще новости из рубрики «Праздники»

Как отпразднуют 75-летие области в Калуге 04.07.2019 16:23

Валентина Матвиенко поздравила калужан с юбилеем области 04.07.2019 16:11

Опубликовано поздравление Анатолия Артамонова с юбилеем области 04.07.2019 15:49

Путин прислал калужанам телеграмму 04.07.2019 15:45

Профсоюзы «Фольксвагена» заключили договор с администрацией 01.07.2019 17:00

Народные новости
889 19
glasgragon
579 3
dog312
534 5
mixon1983

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 05 июля, 19:00
Концерт, посвященный 75-летию образования Калужской области
Гостиные ряды
сб 06 июля, 18:00
«Летний джем»
Гостиные ряды
сб 06 июля, 12:00
Мастер-классы в июле
Калуга
вт 09 июля, 12:00
Курс "Берегиня"
Дом мастеров
сб 20 июля, 12:00
Мероприятия в Полотняном заводе (июль)
п. Полотняный Завод, музей
сб 20 июля, 14:00
Парад плотов
Калужская область
сб 27 июля, 15:00
Военно-исторический фестиваль «Боровский рубеж»
Калужская область

Для детей

сб 06 июля, 12:00
"Каникулы с музеем" расписание на лето
Калужский музей изобразительных искусств
чт 01 августа, 19:00
«Рыцарский турнир, или Лучшие друзья»
Гостиный двор
сб 24 августа, 12:00
Парад колясок
Центральный парк культуры и отдыха
сб 19 октября, 12:00
"Маша и медведь". Очень детективная история
Арена КТЗ, ДК

Концерты

чт 04 июля, 19:00
«Краски лета», студия эстрадной песни «Акцент»
Гостиные ряды
пт 05 июля, 19:00
Концерт, посвященный 75-летию образования Калужской области
Гостиные ряды
сб 06 июля, 18:00
«Летний джем»
Гостиные ряды
чт 11 июля, 19:00
«Поющие сердца», инструментальный ансамбль «Палладио»
Гостиные ряды

Кино

История игрушек 4
Норм и Несокрушимые: Большое путешествие
Человек-паук: Вдали от дома
Проклятие Аннабель 3
Блоги компаний

В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»

16 июн 2019 23:38
Новости компаний

МегаФон обеспечивает самую высокую скорость мобильного интернета в России

Система видеонаблюдения «Ростелекома» за ЕГЭ-2019 осуществила более 4,5 млн часов трансляций с видеокамер

Калужский бизнес сработал в плюс с «Ростелекомом»

«Классно быть хорошим!»: компания «Ростелеком» и «Классный журнал» объявляют о начале ежегодного конкурса добрых дел

Опросы
Уважаемые читатели, а как вы считаете, нужны ли «Пазики» в Калуге? 
 
Нет, они не для города
 940
Да, сейчас всё хорошо
 463
Я не пользуюсь общественным транспортом
 207
Свой вариант напишу в комментариях
 15
Всего проголосовало: 1625
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»

Газэнергобанк 16 июн 2019 23:38

Газэнергобанк - Ребрендинг «Газэнергобанка»: новая философия бренда со стильным логотипом и звёздами сериалов ТНТ

Газэнергобанк 10 июн 2019 16:45

Газэнергобанк - Газэнергобанк начинает сбор биометрии

Газэнергобанк 27 мая 2019 09:34

Газэнергобанк - Газэнергобанк подключился к Системе быстрых платежей

Газэнергобанк 23 мая 2019 15:45

Новости партнеров

Решение вопроса похорон: почему ритуальные услуги надо заказывать на RITUAL.RU

Россияне могут посетить 7 стран без загранпаспорта

На море – за здоровьем и хорошим настроением

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.