Губернаторы соседних областей прислали поздравления калужанам

Поздравления калужанам накануне 75-летия образования нашей области начали приходить от руководителей соседних регионов.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:
- У калужской земли славная история и крепкие традиции, - отмечается в телеграмме. – Она связана с именами известных ученых, полководцев, деятелей искусства.
Алексей Дюмин также подчеркнул, что между регионами-соседями сложилась давняя дружба и конструктивное взаимодействие в сферах науки, экономики, культуры, промышленности.
Губернатор Тульской области пожелал калужанам крепкого здоровья, благополучия, удачи и успехов.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков:
- Наши регионы связывают прочные исторические, духовные связи, героическое наследие. Мы гордимся подвигами тех, кто в грозные годы Великой Отечественной войны с оружием в руках на фронте и в партизанских отрядах, не щадя собственной жизни, сражался с захватчиками. В памяти навсегда останутся трудовые свершения представителей старшего поколения, в послевоенный период в кратчайшие сроки восстановившего разрушенное народное хозяйство.
В поздравлении отмечается, что под руководством губернатора Анатолия Артамонова Калужская область входит в число наиболее динамично развивающихся регионов нашей страны:
- Орловцы искренне гордятся успехами своих добрых соседей-калужан. Рассчитываем, что объединяющие нас давние экономические и культурные связи будут способствовать появлению новых совместных перспективных проектов и реализации их в интересах жителей регионов.
Сердечно поздравляю со знаковым, историческим юбилеем. От души желаю всем крепкого здоровья, мирного неба, благополучия, всего самого доброго.
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