Губернаторы соседних областей прислали поздравления калужанам

Поздравления калужанам накануне 75-летия образования нашей области начали приходить от руководителей соседних регионов.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

- У калужской земли славная история и крепкие традиции, - отмечается в телеграмме. – Она связана с именами известных ученых, полководцев, деятелей искусства.

Алексей Дюмин также подчеркнул, что между регионами-соседями сложилась давняя дружба и конструктивное взаимодействие в сферах науки, экономики, культуры, промышленности.

Губернатор Тульской области пожелал калужанам крепкого здоровья, благополучия, удачи и успехов.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков:

- Наши регионы связывают прочные исторические, духовные связи, героическое наследие. Мы гордимся подвигами тех, кто в грозные годы Великой Отечественной войны с оружием в руках на фронте и в партизанских отрядах, не щадя собственной жизни, сражался с захватчиками. В памяти навсегда останутся трудовые свершения представителей старшего поколения, в послевоенный период в кратчайшие сроки восстановившего разрушенное народное хозяйство.

В поздравлении отмечается, что под руководством губернатора Анатолия Артамонова Калужская область входит в число наиболее динамично развивающихся регионов нашей страны:

- Орловцы искренне гордятся успехами своих добрых соседей-калужан. Рассчитываем, что объединяющие нас давние экономические и культурные связи будут способствовать появлению новых совместных перспективных проектов и реализации их в интересах жителей регионов.

Сердечно поздравляю со знаковым, историческим юбилеем. От души желаю всем крепкого здоровья, мирного неба, благополучия, всего самого доброго.