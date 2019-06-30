Калужские выпускники рассказали, как выбирали себе наряды и кем мечтают стать

Как мы уже писали, на минувших выходных в Калуге прошёл выпускной. В этом материале о ребятах, рассказавших нам, как они выбирали себе наряды и кем мечтают стать.

Евгения СМИРНОВА, школа № 12:

— Я увидела потрясающее платье у супермодели Кендалл Дженнер и сшила себе наряд такого же фасона. Брошь в виде ящерки — это моей бабушки, на счастье, я её берегу. А поступать буду на факультет государственного и муниципального управления, хочу работать в госструктуре, может быть, даже стать мэром города. Это детская мечта, но задумываюсь я об этом всерьёз.

Будущий студент Бауманского Артём КАЗМИН, будущий юрист Валерия ОТРОКОВА, будущий архитектор Дмитрий АРХИПОВ и ещё один будущий студент Бауманского Михаил ГУЛЮКИН.

Ангелина КАРПУК, школа № 21:

— Платье купила в Калуге, понравилось — и взяла. Оно свободное, мне в нём комфортно. Планирую стать тренером. Я занимаюсь лёгкой атлетикой и поэтому хочу связать жизнь со спортом.

Виктория ЛОБАНОВА, лицей № 48:

— По поводу наряда было очень много раздумий, хотелось блистать, сиять и всех затмить. Долго выбирала платье, ездила в салон в Тулу и там нашла. Поступать буду в КГУ на факультет «Педогогика и начальное образование». Хочу стать учителем, передавать детям свои знания.

Одноклассники Иван ДОЛГОПОЛОВ и Иван СИВАЕВ, школа № 18.

Хотели стать космонавтом и военным лётчиком (шутка). В итоге Иван Долгополов будет подавать документы в КГУ на таможенное дело, а Иван Сиваев — будущий физик-­атомщик.

Елизавета СОЧНЕВА, лицей № 48:

— К выпускному я готовилась долго. Мы с родителями ездили в Тулу за платьем, аксессуарами. Наряда у меня два: один — для шествия, другой — в ресторан. А корону мне вручили на конкурсе «Стильная выпускница-2019», где я стала «Первой вице-«Стильная выпускница». В будущем мечтаю работать хореографом, учить детей танцам. Я 12 лет занимаюсь в «Вива-­данс» и буду поступать в КГУ на хореографическое отделение.

Алина ГРИШИНА и Кирилл КАРПЕНКО, школа № 12.

Алина планирует стать переводчиком, а Кирилл — поступить в Москве в строительный университет.

Лина ДОЛБЫШЕВА, школа № 7:

— Мама нашла платье, предложила мне, и оно мне очень понравилось. Все детали образа мы подбирали вместе с мамой. Стать я планирую лингвистом-переводчиком.

Владимир ГУСЕВ, школа № 22:

— К выпускному я особо не готовился. У меня были рыжие волосы, я поехал их перекрашивать, и изначально предполагался синий цвет. Но получилось не очень удачно. В субботу пошёл искать вещи, попалась бабочка под цвет волос. И, в общем, образ сложился. Стать я хочу психологом. Но сейчас сдавал другие экзамены, потому что собирался поступать в Бауманский. Теперь предполагаю год поработать и позаниматься самостоятельно, а потом поступать в Смоленске.

Арина МЕНЬШОВА, школа № 10.

Будущий юрист, наряд шила на заказ.

Алексей СЕЛЮКОВ, школа № 19.

Вылитый Адриано Челентано. Костюм для выпускного помогла подобрать мама, у которой безупречный вкус.

— Я хочу быть переводчиком, работать, например, в министерстве иностранных дел. Поступать буду в калужский или московский вуз, — поделился с нами планами Алексей.

Валерия СОВЕТКИНА, школа «Радуга»:

— Подобное платье было у моей знакомой в Москве, и я решила сшить похожее. Я мечтаю о карьере модели, в Калуге занималась в модельном агентстве. Но высшее образование обязательно получу, буду поступать в московский вуз на направление «Реклама и связи с общественностью».

Таисия ЛАРИЧКИНА. Лицей №9

- Наряд я нашла в Москве. Особо этим не заморачивалась. Сначала надела босоножки, но сейчас уже переобулась в кроссовки. Куда поступать - сложный вопрос, пока вуз не выбрала. Скорее всего, это будет юриспуденция, мечтаю заниматься предпринимательством.

Эта статья была опубликована в №26 газеты Калужский перекрёсток от 26.06.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.