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Фоторепортаж: выпускники зажгли под проливным дождём

24.06.2019 14:58 9 5844 Оксана ИВАНОВА, Фото автора и Сергея КОНСТАНТИНОВА.
Фоторепортаж: выпускники зажгли под проливным дождём

- Ребята, вы, конечно, немного чокнутые, - восхищённо-удивлённо произнёс диджей Кирилл Слепуха, глядя, как полсотни самых стойких выпускников отплясывают, несмотря на ливень.

Из-за непогоды дискотеку на Старом Торге пришлось закончить минут на 20 раньше. О запуске шаров, который должен был стать финальной точкой праздника, речи уже не шло. Впрочем, плохая погода оказалась не единственной неприятностью для Дня выпускника-2019.  

Проблемы начались ещё на старте, когда выпускники возлагали цветы к Могиле Неизвестного солдата. Времени на возложение отвели немного, поэтому церемония получилась несколько скомканной и не слишком торжественной.

Возложив цветы, ребята стали выстраиваться в колонны на улице Кирова. В то время как на площади Победы звучала музыка, на Кирова и Ленина было тихо. Как выяснилось позже, из-за технических неполадок не работали громкоговорители. Поэтому шествие стартовало в полной тишине. Музыкальное сопровождение появилось, когда колонны сворачивали на улицу Ленина.

При входе на Старый Торг произошла заминка: ведущая объявляла школы, но они по каким-то причинам продолжали стоять на месте.

По всей площади были разбросаны разноцветные кресла-мешки, на которых с удовольствием рассаживались уставшие выпускники. Точно такие же лаунж-зоны были организованы и в расположенном рядом скверике Ленина.

Обустроенные в сквере и на площади фотозоны пользовались большим спросом. А к аттракциону «Видео-селфи» даже выстроилась очередь из выпускников. Аттракцион представляет собой конструкцию из подиума и движущейся по кругу камеры, которая снимает стоящего на тумбе человека. В итоге получается яркий, динамичный видеоролик, который высылается участнику аттракциона на электронную почту.

Чтобы выпускники не скучали, их развлекали аниматоры. В этом году их образы были выдержаны в стилистике героев комиксов.

Начало концертной программы было громким: первым номером в программе стояло барабанное шоу. Затем выпускников напутствовали губернатор Анатолий АРТАМОНОВ и городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. Кстати, градоначальник был единственным из чиновников-мужчин, пришедшим на праздник не в костюме, а в джинсах и рубахе поло с надписью: «Выпускной над Окой».

Глава региона и градоначальник, надо отдать им должное, были лаконичными: выступление каждого из них длилось не более полутора минут. Официальная часть закончилась поздравлением выпускников-именинников.

После этого начался танцевальный флешмоб: ребята должны были коллективно исполнить вальс. Но, несмотря на то, что мероприятие анонсировалось заранее, прошло оно несколько скомкано. Вальсирующих были замечены единицы.  

Затем объявили выход «звезды» выпускного – популярного молодёжного исполнителя Миши Марвина. На сцене он появился не сразу, а после того, как его, как Деда Мороза, позвали несколько раз.

Часть виновников торжества ещё до начала концерта отправилась в сторону сквера Ленина, чтобы перекусить (там работал платный фуд-корт) и пообщаться друг с другом.

- Всё хорошо. Отличная программа. Ничего лишнего, - поделились впечатлениями от праздника выпускницы лицея № 36 Анастасия и Мария.

- Нам всё нравится, - рассказали Настя и Илья, выпускники 48-го лицея. Настя закончила его в этом году, Илья – в прошлом. – Всё сделано для того, чтобы можно было хорошо отдохнуть. Конкурсы порадовали. Программа намного интереснее, чем в прошлом году.

- Атмосферно, классно, нас всё устраивает, - говорят Роман, Дмитрий и Константин – выпускники средней школы № 14. – Звезда нормальная, но мы не знаем, кто это. Как музыка на фоне – нормально.

- Очень весело, нам всё нравится, - рассказывают Лиза и Миша из школы № 10. – Исполнитель, которого пригласили, хороший, но мы его не знаем. Наверное, это немного не то, чего хотелось бы.

Зато большинство опрошенных нами выпускников порадовалось, что в этом году в концертной программе не было номеров художественной самодеятельности в исполнении калужских танцевальных и вокальных коллективов. Их убрали по просьбе самих школьников. Благодаря этому программа получилась более динамичной и современной.

Когда началась дискотека, выпускники снова потянулись на площадь. Но около 9 вечера небо над Старым Торгом окончательно затянуло тучами, стал накрапывать дождь, который усиливался с каждой минутой. В течение нескольких минут площадь опустела. Впрочем, примерно полсотни самых активных, пока звучала музыка, продолжали танцевать.

- Не сахарные – не растаем! – веселились молодые люди.

Подводя итог Дня выпускника-2019, поставим ему твёрдую четвёрку за грамотно обустроенное пространство на Старом Торге и в сквере Ленина, качественно свёрстанную концертную программу и наличие «звезды». Хотя, на наш взгляд, подбирать её всё же следует, ориентируясь на запросы молодёжи. Запросов на Мишу Марвина у калужских выпускников не было.

Из очевидных минусов – требует серьёзной доработки сценарий выпускного шествия.

И отдельное пожелание к городским властям: отрегулируйте наконец систему громкоговорящей связи. Не первый раз уже неполадки в её работе портят праздник.

Уважаемые читатели, а какие воспоминания у вас остались от вашего выпускного? Расскажите в комментариях!


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Авторы
Оксана ИВАНОВА 
Фото автора и Сергея КОНСТАНТИНОВА.
Тэги: праздник фоторепортаж образование выпускной
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