Глас народа
Важно:
График проверок газового
оборудования в квартирах калужан
Среда, 08 мая
$ 65.22 0.12
73.08 0.03
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Праздники

В Калуге запретили запускать квадрокоптеры 9 мая

08.05.2019 12:00 6 670 Дмитрий Ивьев
В Калуге запретили запускать квадрокоптеры 9 мая

В четверг, 9 мая, до 13:00 в Калуге нельзя запускать квадрокоптеры. Об ограничениях рассказал нам в среду начальник отдела по информационному взаимодействию и связям с организациями и объединениями городской управы Калуги Роман ВАЛУЕВ.

- Любые полёты над Калугой запрещены, - пояснил он. - Использование квадрокоптеров при съёмке общегородских мероприятий будет запрещено.

Контролировать исполнение этой нормы будут сотрудники полиции и транспортной прокуратурой. Согласно административному кодексу, нарушителям грозит штраф в 3000-5000 рублей.

Полная афиша праздничных мероприятий, которые запланированы на День Победы, опубликована здесь.

Уважаемые читатели, а как вы планируете провести День Победы? Расскажите в комментариях!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: праздник день победы 9 мая
Еще новости из рубрики «Праздники»

Выпускной подорожал, но организатора для него пока не нашли 08.05.2019 15:00

Парад Победы отрепетировали в Калуге – наш фоторепортаж 30.04.2019 12:53

Пожарные автолестницы станцуют на Театральной площади 26.04.2019 14:58

Улицу Кирова перекроют 1 мая 24.04.2019 14:52

Католики отпраздновали Пасху в Калуге 23.04.2019 15:48

Народные новости
1658 15
Геннадич
1955 12
prosto kaluganka
1632 7
stas_k

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 6 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

чт 09 мая, 10:00
9 мая. День Победы в Калуге 2019. Афиша праздника
Калуга
чт 09 мая, 11:00
Фестиваль колокольного звона «Медный ветер»
Калуга
сб 18 мая, 12:00
Международный день музеев в Доме мастеров
Дом мастеров
вс 19 мая, 12:00
Военно-исторический фестиваль «Легион чести»
п. Полотняный Завод, музей

Для детей

пт 10 мая, 11:00
Спектакль «Сказка дождя»
Калужский театр кукол
сб 11 мая, 12:30
Шоу мыльных пузырей
Небо, антикафе
вс 12 мая, 14:00
«Маленькие истории о больших художниках»
Калужский музей изобразительных искусств
вт 14 мая, 10:00
Подарок Феи
Орион, КЗТА

Концерты

вс 12 мая, 11:00
Концерт для милых женщин к празднику Святых жен мироносиц
Достояние, Духовно-просветительский историко-культурный социальный центр
вс 12 мая, 13:00
«Майские задоринки»
Филармония
пн 13 мая, 20:00
Stand up. Brand new show
Арена КТЗ, ДК
вт 14 мая, 15:00
"Талант на все времена"
Дом музыки

Кино

В метре друг от друга
Проклятие плачущей
Щенячий патруль и Нелла, отважная принцесса
Большое путешествие
Блоги компаний

Калуга принимает «Зелёный Марафон»

09 апр 2019 09:30

Благотворительный аукцион "Красота детской души!" - поможем воспитанникам детдома отправиться на море!

30 апр 2019 11:20
Новости компаний

Более 2500 калужан подключили тариф «Игровой» от «Ростелекома»

Панорамные двери: в порядке ликбеза

«Стелла»: работать и провожать достойно

МегаФон представил цифровые сервисы на форуме «ФармЭволюция»

Опросы
Как считаете, какая из компаний достойна звания «Работодатель года – 2018»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Прочьба к губернатору от жителей Кировского района - Просьба к губернатору от жителей Кировского района

Александра Кировская 10 мар 2019 23:25

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

Новости партнеров

Станислав Дмитриевич Кондрашов рассказал, как дешево слетать в Будапешт

Учить китайский в Китае – эффективный и быстрый способ выучить новую речь

Магазин My-shop знает о выгодных покупках всё и даже больше

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.