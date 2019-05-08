В Калуге запретили запускать квадрокоптеры 9 мая

В четверг, 9 мая, до 13:00 в Калуге нельзя запускать квадрокоптеры. Об ограничениях рассказал нам в среду начальник отдела по информационному взаимодействию и связям с организациями и объединениями городской управы Калуги Роман ВАЛУЕВ.

- Любые полёты над Калугой запрещены, - пояснил он. - Использование квадрокоптеров при съёмке общегородских мероприятий будет запрещено.

Контролировать исполнение этой нормы будут сотрудники полиции и транспортной прокуратурой. Согласно административному кодексу, нарушителям грозит штраф в 3000-5000 рублей.

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