Пожарные автолестницы станцуют на Театральной площади

Как мы уже рассказывали, торжественные мероприятия, посвященные празднованию 370-летия пожарной охраны России, пройдут в субботу, 27 апреля, в Калуге.
На Площади Победы в 11:45 выстроится техника и личный состав калужского МЧС, состоится возложение цветов к Вечному огню.
В 12:00 начнется шествие спасателей и техники по маршруту: Площадь Победы - Театральная площадь. Шествие будет проходить под сопровождение духового оркестра.
С 12:00 до 15:00 на Театральной площади покажут новые образцы пожарной техники.
Программа праздника на Театральной площади:
12:30-13:10 - Приветственные слова.
13:10-14:15 - Праздничный концерт.
13:10-14:15 - Театрализованное представление от пожарных Калужской области (Танец автолестниц)
14:15-14:20 - Принятие в пожарные (обливание водой)
13:30–15:00 - Конкурсы:
14:20–15:00 - Показательные выступления команд ОФПС, СПСЧ по пожарному кроссфиту, ликвидации последствий ДТП и сборной команды Калужской области по пожарно-спасательному спорту
15:00–15:30 - Убытие техники в места постоянной дислокации
Из-за проведения праздника, напомним, в городе будут перекрывать улицы.
С 10:00 до 13:00 нельзя будет проехать:
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С 9:00 до 17:00:
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