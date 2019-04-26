Пожарные автолестницы станцуют на Театральной площади

Как мы уже рассказывали, торжественные мероприятия, посвященные празднованию 370-летия пожарной охраны России, пройдут в субботу, 27 апреля, в Калуге.

На Площади Победы в 11:45 выстроится техника и личный состав калужского МЧС, состоится возложение цветов к Вечному огню.

В 12:00 начнется шествие спасателей и техники по маршруту: Площадь Победы - Театральная площадь. Шествие будет проходить под сопровождение духового оркестра.

С 12:00 до 15:00 на Театральной площади покажут новые образцы пожарной техники.

Программа праздника на Театральной площади:

12:30-13:10 - Приветственные слова.

13:10-14:15 - Праздничный концерт.

13:10-14:15 - Театрализованное представление от пожарных Калужской области (Танец автолестниц)

14:15-14:20 - Принятие в пожарные (обливание водой)

13:30–15:00 - Конкурсы:

Пожарный подъем (надевание защитной одежды пожарного)

Пожарный баскетбол (попадание мячом в баскетбольную сетку)

Пожарный футбол (попадание мячом в футбольные ворота)

Пожарный спуск (прыжок на куб жизни)

14:20–15:00 - Показательные выступления команд ОФПС, СПСЧ по пожарному кроссфиту, ликвидации последствий ДТП и сборной команды Калужской области по пожарно-спасательному спорту

15:00–15:30 - Убытие техники в места постоянной дислокации

Из-за проведения праздника, напомним, в городе будут перекрывать улицы.

С 10:00 до 13:00 нельзя будет проехать:

по улице Кирова (от пл. Победы до ул. Рылеева, в направлении ул. Рылеева),

по пл. Победы (от ул. Маршала Жукова до ул. Кирова),

по ул. Маршала Жукова (от ул. Фридриха Энгельса до пл. Победы, в направлении пл. Победы).

С 9:00 до 17:00: