Улицу Кирова перекроют в Калуге

В следующую субботу, 27 апреля, в Калуге будет временно закрыто движение в центре города. Это связано с проведением общегородского праздника, посвященного Дню пожарной охраны, рассказали нам в городской управе.

С 10:00 до 13:00 нельзя будет проехать:

по улице Кирова (от пл. Победы до ул. Рылеева, в направлении ул. Рылеева),

по пл. Победы (от ул. Маршала Жукова до ул. Кирова),

по ул. Маршала Жукова (от ул. Фридриха Энгельса до пл. Победы, в направлении пл. Победы).

С 9:00 до 17:00:

по пл. Театральной.

Троллейбусы № 1, 2, 3, 12, 18 с 10:00 до 13:00 ходить не будут. Автобусы поедут объездными путями.

Водителей просят заранее продумывать свои маршруты.