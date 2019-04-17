Улицу Кирова перекроют в Калуге

В следующую субботу, 27 апреля, в Калуге будет временно закрыто движение в центре города. Это связано с проведением общегородского праздника, посвященного Дню пожарной охраны, рассказали нам в городской управе.
С 10:00 до 13:00 нельзя будет проехать:
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С 9:00 до 17:00:
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Троллейбусы № 1, 2, 3, 12, 18 с 10:00 до 13:00 ходить не будут. Автобусы поедут объездными путями.
Водителей просят заранее продумывать свои маршруты.
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