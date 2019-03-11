Фотонастроение: Бастилию сожгли под блинчики, глинтвейн, потешные бои

В воскресенье, 10 марта, страна вовсю провожала зиму. Масленица с блинами и потешными играми проходила и в Никола-Ленивце, где по-традиции в этот день возвели огромную архитектурную конструкцию, которую в честь Масленицы сожгли.
В прошлом году в пепел обратили конструкцию в виде готического храма и назвали это действо «Пылающая готика». Правда, отдельные люди, называющие себя верующими, узнав об этом, оскорбились в чувствах, которые они называют религиозными, и попытались было сорвать мероприятие, но, к счастью, здравый смысл их победил.
В этом году Николай Полисский и сотоварищи выбрали для перфоманса объект, уничтожение которого вряд ли может кого-либо оскорбить. Там сначала построили, а потом весело сожгли Бастилию. Руководил сожжением родоначальник мистериального искусства Герман Виноградов.
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За этим пламенным действом через объектив своего фотоаппарата наблюдал наш фотокорреспондент Андрей ШАРОНОВ.Как это было – в его фоторепортаже ниже.
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