Фотонастроение: Бастилию сожгли под блинчики, глинтвейн, потешные бои

11.03.2019 10:37 1586 Фото и видео Андрея Шаронова.

В воскресенье, 10 марта, страна вовсю провожала зиму. Масленица с блинами и потешными играми проходила и в Никола-Ленивце, где по-традиции в этот день возвели огромную архитектурную конструкцию, которую в честь Масленицы сожгли.

В прошлом году в пепел обратили конструкцию в виде готического храма и назвали это действо «Пылающая готика». Правда, отдельные люди, называющие себя верующими, узнав об этом, оскорбились в чувствах, которые они называют религиозными, и попытались было сорвать мероприятие, но, к счастью, здравый смысл их победил.

В этом году Николай Полисский и сотоварищи выбрали для перфоманса объект, уничтожение которого вряд ли может кого-либо оскорбить. Там сначала построили, а потом весело сожгли Бастилию. Руководил сожжением родоначальник мистериального искусства Герман Виноградов.