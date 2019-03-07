Дарите женщинам цветы и говорите комплименты!

На самом деле счастье – это намного проще, чем нам кажется. В этом однажды убедился турецкий фотограф Мехмет Менч, известный под псевдонимом Ротазис Сеях («Странник без маршрута»). Во время путешествия по Азии и Латинской Америке он сделал интересный фотопроект «Ты такая красивая!» Это серия снимков, на которых изображены женщины в первую минуту знакомства с фотографом и после того, как он говорил им: «Ты самая красивая!» Эффект был потрясающий: распахнутые глаза, открытый взгляд, лёгкая, немного застенчивая улыбка – казалось, будто внутри женщин загорался свет.

Этот проект так вдохновил нас, что мы решили провести аналогичную фотосессию на улицах Калуги. Ну а поскольку дело происходило накануне 8 Марта, мы запаслись не только комплиментами, но и букетами тюльпанов. Их нам любезно предоставил магазин строительных и отделочных материалов «Русские гвозди».

Выбранный для фотопрогулки день с точки зрения погодных условий оказался не самым подходящим: небо хмурилось, было ветрено, моросил дождь. В какой-то момент у нас появились некоторые сомнения: а вдруг наш план не сработает? Однако волновались напрасно: цветы и сказанные от души комплименты оказывают волшебное действие в любую погоду. Буквально на глазах наши случайные собеседницы, уставшие, иногда немного грустные, превращались в светящихся красавиц.

Так что если вы, дорогие мужчины, ещё не определились с подарком к 8 Марта для своих любимых, знайте: цветы – беспроигрышный вариант. И не думайте о том, что это непрактичный, бесполезный и к тому же недолговечный подарок. Значение имеет только то, что происходит здесь и сейчас.

Редакция портала kp40.ru поздравляет всех своих читательниц с наступающим 8 Марта! Будьте счастливы и любимы, и пусть цветы и комплименты присутствуют в вашей жизни не только по праздникам.

К поздравлениям присоединяется и спонсор нашей акции – магазин «Русские гвозди»:

- Дорогие женщины! От лица коллектива магазинов строительных и отделочных материалов «Русские гвозди» поздравляем вас с Международным женским днём! Примите наши искренние, нежные, тёплые и сердечные поздравления к празднику 8 марта! Оставайтесь и впредь очаровательными, женственными, красивыми, любимыми, самыми загадочными, самыми-самыми лучшими! Пусть жизнь ваша будет, как праздник! Счастья вам и здоровья!

В честь праздника с 8 по 10 марта наши магазины дарят всем скидку 20% на все товары из наличия и под заказ в магазинах «Русские гвозди» по адресам: Грабцевское шоссе, 4б (тел. 909-100) и Гагарина, 8 (тел. 77-00-77). Подробности акции в магазинах и на сайте: https://russkie-gvozdi.ru/, а также в наших группах в социальных сетях: https://vk.com/russkie_gvozdi, https://ok.ru/group/54429066264692, @russkiegvozdi в Инстаграм. Скидка не распространяется на товары со СТОП и СПЕЦценой, а также на товары, участвующие в других акциях магазина.