Глас народа
Важно:
График проверок газового
оборудования в квартирах калужан
Среда, 06 марта
$ 65.80 0.00
74.51 0.24
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Праздники

Чего хотят женщины?

06.03.2019 21:30 0 61 Автор: Илья Жарков.
Чего хотят женщины?

Женский праздник  8 Марта — у порога, а вы ещё ломаете голову над подарками для своих любимых? Кстати, вы в курсе, как влияет тот или иной сюрприз на девушку и какие ошибки лучше не совершать?

Мужчины, помните! Важен не только подарок, но и сам процесс выбора! Если ваша половина почувствует, что подарок не результат примитивного «зашёл–купил–вышел–победил», а целый процесс «ходил-заботился-­думал-выбирал», то точно попадёте в цель!

10 советов опытного мужчины

1. Романтика. Тут всё просто. Если есть возможность, организуйте своей женщине романтический ужин на двоих. Свечи, бокал вина, нешумная обстановка — идеальный вариант. Главное не то, что на тарелке, а атмо­сфера встречи и любовь в ваших глазах.

2. Цветы. Лучше всего — хороший свежий букет. Если покупаете розы, то выбирайте не до конца распустившиеся бутоны. Такие простоят дольше, да и раскрывшись и заблагоухав через пару дней, обязательно порадуют любимую и ещё раз напомнят ей о вас. Воздержитесь от кактусов и сухоцветов.

3. Со смыслом. Подарочные сертификаты в SPА, салоны красоты, на сеанс массажа. Выбор огромный. Почти каждая девушка любит побаловать себя подобными штуками.

4. Своими руками. Если есть талант и время. Женщины очень ценят любые эмоции и старания, которые мужчины вкладывают в них и в подарок. Ведь всем известно, что мужчины менее эмоциональны и быстро принимают решения, и поэтому любое их многочасовое старание можно расценивать как  заботу.

5. Если нет ни таланта, ни времени. Цепочка с кулоном порадует практически любую женщину.

6. Начните этот день с приготовления завтрака. Блинчики с джемом собственного изготовления — очень приятный сюрприз.

7. Забота. Дайте подруге выспаться, а сами посидите с ребёнком (внуком, внучкой), помойте посуду (уж  один раз в году можно), приберитесь в  квартире.

8. Туалетная вода, женские аксессуары и т. д. Тут, конечно, лучше знать в точности, какими духами она пользуется или какие хотела бы. Можно выбрать и самостоятельно, но есть риск, что промахнётесь, даже если запах лично вам покажется очень приятным.

9. Никогда не дарите животных. Потом вам самим придётся с ними гулять и за ними ухаживать. Воздержитесь от покупки в подарок своим милым скороварок, пароварок и прочей кухонной утвари. Конечно, если только она сама вас об этом не попросит. Всё-таки 8 Марта — это женский день, и слово «женский» в данном случае означает не «кухарка», а «женственная». Ну а уж если ­о-о-очень хочется подарить мультиварку, чтобы по вечерам она готовила для вас вкусные блюда, сделайте это в любой другой день.

10. Философия. ­Конечно, каждый решает для себя сам, в какой момент делать подарок своей любимой и делать ли его вообще. Всё зависит от длительности отношений, уровня заработка и т. д. И если ваша спутница, зная, что вы простой менеджер в компании «Хи-хи», открыто просит то, что вам не по карману, стоит задуматься, а тот ли человек рядом с вами.

На самом деле 8 Марта  — праздник для  души. Это день, когда мужчина может ещё раз показать, как  он любит, и подарить женщине чуть больше внимания, чем успевает в обычные будние дни. И, дорогие мужчины, не скупитесь на комплименты!

Уважаемые читатели! А что вы любите дарить и получать на 8 Марта? Расскажите в комментариях!

Эта статья была опубликована в №10 газеты «Калужский перекрёсток» от 06.03.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Автор: Илья Жарков.
Тэги: праздник 8 марта
Еще новости из рубрики «Праздники»

Кто выиграл билеты на сожжение Бастилии 06.03.2019 16:08

Торговцам цветами грозят штрафами перед 8 Марта 27.02.2019 15:15

Букеты к 8 марта 27.02.2019 11:52

Как в Калуге отметят Масленицу 26.02.2019 12:14

78% калужских работников-мужчин служили в армии 22.02.2019 15:35

Народные новости
1530 19
lekby
2226 3
bismark318
7959 96
eva99

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 08 марта, 12:00
Масленница 2019: полная афиша
Калуга
сб 09 марта, 11:00
Фестиваль народного творчества «Масленичные забавы»
Обнинск
сб 09 марта, 12:00
«Спортивная Масленица»
Центральный парк культуры и отдыха
вс 10 марта, 12:00
Масленица на Театральной площади (подробная программа)
Театральная площадь

Для детей

чт 07 марта, 16:00
Творческий проект «МАСЛЕНА ~ МАСТЕРИЦА»
Калуга
чт 14 марта, 10:30
Интерактивные спектакли от "Чемоденного кукольного спектакля"
Калуга
сб 09 марта, 13:00
Гуси-лебеди
Калужский театр кукол
пт 15 марта, 11:00
Спектакль "Красная шапочка, тамагочи и волк"
Орион, КЗТА

Концерты

чт 07 марта, 19:00
КняZz. "Назад в будущее"
Арена КТЗ, ДК
пт 08 марта, 19:00
Фестиваль "Дискотека 90-х"
Арена КТЗ, ДК
пт 08 марта, 19:00
Кабаре-дуэт «Новые русские бабки»
Филармония
пт 08 марта, 21:00
F.P.G.
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Как приручить дракона 3
Громкая связь
Алита: Боевой ангел
Тобол
Блоги компаний

В Калуге прошла рабочая встреча вице-президента Сбербанка с губернатором

20 фев 2019 14:22
Новости компаний

В Калужской области выберут Лучшего HR-специалиста

«Ростелеком» дарит абонентам год безопасности

«Ростелеком» модернизировал освещение на улицах Малоярославца

«Ростелеком» создал типовое решение для безопасного сбора биометрических данных

Опросы
После трагического случая отравления семьи угарным газом в Калуге начались массовые проверки квартир. А как вы следите за газовым оборудованием в своей квартире? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

Новости партнеров

Применение 3D проектирования и новейших технологий на производстве литых дисков

Кондрашов и Вороненков: наши в Америке

Преимущества массовой рассылки сообщений

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.