Чего хотят женщины?

06.03.2019 21:30 61 Автор: Илья Жарков.

Женский праздник 8 Марта — у порога, а вы ещё ломаете голову над подарками для своих любимых? Кстати, вы в курсе, как влияет тот или иной сюрприз на девушку и какие ошибки лучше не совершать?

Мужчины, помните! Важен не только подарок, но и сам процесс выбора! Если ваша половина почувствует, что подарок не результат примитивного «зашёл–купил–вышел–победил», а целый процесс «ходил-заботился-­думал-выбирал», то точно попадёте в цель!

10 советов опытного мужчины

1. Романтика. Тут всё просто. Если есть возможность, организуйте своей женщине романтический ужин на двоих. Свечи, бокал вина, нешумная обстановка — идеальный вариант. Главное не то, что на тарелке, а атмо­сфера встречи и любовь в ваших глазах.

2. Цветы. Лучше всего — хороший свежий букет. Если покупаете розы, то выбирайте не до конца распустившиеся бутоны. Такие простоят дольше, да и раскрывшись и заблагоухав через пару дней, обязательно порадуют любимую и ещё раз напомнят ей о вас. Воздержитесь от кактусов и сухоцветов.

3. Со смыслом. Подарочные сертификаты в SPА, салоны красоты, на сеанс массажа. Выбор огромный. Почти каждая девушка любит побаловать себя подобными штуками.

4. Своими руками. Если есть талант и время. Женщины очень ценят любые эмоции и старания, которые мужчины вкладывают в них и в подарок. Ведь всем известно, что мужчины менее эмоциональны и быстро принимают решения, и поэтому любое их многочасовое старание можно расценивать как заботу.

5. Если нет ни таланта, ни времени. Цепочка с кулоном порадует практически любую женщину.

6. Начните этот день с приготовления завтрака. Блинчики с джемом собственного изготовления — очень приятный сюрприз.

7. Забота. Дайте подруге выспаться, а сами посидите с ребёнком (внуком, внучкой), помойте посуду (уж один раз в году можно), приберитесь в квартире.

8. Туалетная вода, женские аксессуары и т. д. Тут, конечно, лучше знать в точности, какими духами она пользуется или какие хотела бы. Можно выбрать и самостоятельно, но есть риск, что промахнётесь, даже если запах лично вам покажется очень приятным.

9. Никогда не дарите животных. Потом вам самим придётся с ними гулять и за ними ухаживать. Воздержитесь от покупки в подарок своим милым скороварок, пароварок и прочей кухонной утвари. Конечно, если только она сама вас об этом не попросит. Всё-таки 8 Марта — это женский день, и слово «женский» в данном случае означает не «кухарка», а «женственная». Ну а уж если ­о-о-очень хочется подарить мультиварку, чтобы по вечерам она готовила для вас вкусные блюда, сделайте это в любой другой день.

10. Философия. ­Конечно, каждый решает для себя сам, в какой момент делать подарок своей любимой и делать ли его вообще. Всё зависит от длительности отношений, уровня заработка и т. д. И если ваша спутница, зная, что вы простой менеджер в компании «Хи-хи», открыто просит то, что вам не по карману, стоит задуматься, а тот ли человек рядом с вами.

На самом деле 8 Марта — праздник для души. Это день, когда мужчина может ещё раз показать, как он любит, и подарить женщине чуть больше внимания, чем успевает в обычные будние дни. И, дорогие мужчины, не скупитесь на комплименты!

Уважаемые читатели! А что вы любите дарить и получать на 8 Марта? Расскажите в комментариях!

Эта статья была опубликована в №10 газеты «Калужский перекрёсток» от 06.03.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.