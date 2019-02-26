Глас народа
Важно:
График проверок газового
оборудования в квартирах калужан
Вторник, 26 февраля
$ 65.26 0.26
74.09 0.25
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Праздники

Как в Калуге отметят Масленицу

26.02.2019 12:14 0 611 Дмитрий Ивьев, Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Как в Калуге отметят Масленицу

В этом году в рамках Масленичной недели праздничные мероприятия пройдут в разных районах Калуги. С 6 по 9 марта праздновать будут в микрорайонах Тайфун, Северный, Терепец, Турынино, в сквере Городского досугового центра, а также на площадках перед домами культуры в микрорайонах Малинники, Силикатный, Муратовский Щебзавод, в селе Росва и других пригородах.

В 12:00 9 марта народные гуляния начнутся на площадях Маяковского и Московской, а также на площадке перед центром «Созвездие» на  улице Поселковой. Калужан ждут масленичные забавы и конкурсы, игры и состязания, выступления творческих коллективов и главный аттракцион – «Потешный столб», рассказали в понедельник, 25 февраля, на планёрке в городской управе.

В 12:00 9 марта Масленицу начнут праздновать и в Центральном парке культуры и отдыха.  Там она впервые будет спортивной. Калужские богатыри смогут помериться силой в перетягивании каната, армрестлинге, принять участие в спортивных эстафетах  и сдать нормы ГТО.

Главное городское гуляние состоится 10 марта на Театральной площади. К 12:00 там развернут Масленичный городок, в котором калужане примут участие в народных играх, конкурсах  и забавах, возьмут уроки у калужских мастеров и мастериц, попьют горячего чая с блинами, побродят по «сельскому лабиринту» из соломы с символическим «колесом желаний». Чтобы побродить по лабиринту смогли не только дети, но и взрослые, его в этом году решили сделать больше, чем в прошлом. Будет у гостей праздника и возможность полюбоваться работами участников конкурса масленичных кукол «Сударыня Масленица».  Они будут выставлены в правом проезде Театральной площади, церемония награждения победителей пройдет на главной сцене.

Откроет праздник Масленичное шествие вокруг Театрального сквера, участниками которого станут Масленица, Весна и их свита.  На главной сцене праздничное настроение будут создавать  центр хореографического воспитания «Вива Данс», ансамбль танца «Образ», национальное шоу «Коляда», Ирина Чувикова и эксцентрик-балет «Кураж»,  солисты студии эстрадной песни «Акцент», Колюпановский народный хор, красавица Весна, Калужская Масленица, Солнышко Ясное, мартовский кот и скоморохи.

В этом году впервые калужане смогут принять участие в творческом проекте «Путешествие по калужской Масленице». Не уходя с площади, они побывают в семи калужских микрорайонах, каждый из которых подготовит свою программу, раскрывающую местный колорит.

В 14:00 10 марта начнется покорение потешного столба, а завершится Масленица на Театральной площади хороводом и обрядом сжигания масленичной куклы.

Уважаемые читатели! А как вы отмечаете Масленицу? Пишите в комментариях!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тэги: праздник масленица
Еще новости из рубрики «Праздники»

78% калужских работников-мужчин служили в армии 22.02.2019 15:35

11 пар распишутся в Калуге в День всех влюблённых 14.02.2019 12:56

Какие дороги перекроют на Масленицу 12.02.2019 10:38

Традиция не прижилась: иорданей на водохранилище не будет 15.01.2019 15:40

«Люблю дарить подарки» 04.01.2019 21:30

Народные новости
1318 13
lekby
1263 15
Александр К.
4600 17
Daria13

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

В Калуге прошла рабочая встреча вице-президента Сбербанка с губернатором

20 фев 2019 14:22
Новости компаний

В Калужской области выберут Лучшего HR-специалиста

«Ростелеком» дарит абонентам год безопасности

«Ростелеком» модернизировал освещение на улицах Малоярославца

«Ростелеком» создал типовое решение для безопасного сбора биометрических данных

Опросы
После трагического случая отравления семьи угарным газом в Калуге начались массовые проверки квартир. А как вы следите за газовым оборудованием в своей квартире? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

Новости партнеров

Применение 3D проектирования и новейших технологий на производстве литых дисков

Кондрашов и Вороненков: наши в Америке

Преимущества массовой рассылки сообщений

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.