Как в Калуге отметят Масленицу

В этом году в рамках Масленичной недели праздничные мероприятия пройдут в разных районах Калуги. С 6 по 9 марта праздновать будут в микрорайонах Тайфун, Северный, Терепец, Турынино, в сквере Городского досугового центра, а также на площадках перед домами культуры в микрорайонах Малинники, Силикатный, Муратовский Щебзавод, в селе Росва и других пригородах.

В 12:00 9 марта народные гуляния начнутся на площадях Маяковского и Московской, а также на площадке перед центром «Созвездие» на улице Поселковой. Калужан ждут масленичные забавы и конкурсы, игры и состязания, выступления творческих коллективов и главный аттракцион – «Потешный столб», рассказали в понедельник, 25 февраля, на планёрке в городской управе.

В 12:00 9 марта Масленицу начнут праздновать и в Центральном парке культуры и отдыха. Там она впервые будет спортивной. Калужские богатыри смогут помериться силой в перетягивании каната, армрестлинге, принять участие в спортивных эстафетах и сдать нормы ГТО.

Главное городское гуляние состоится 10 марта на Театральной площади. К 12:00 там развернут Масленичный городок, в котором калужане примут участие в народных играх, конкурсах и забавах, возьмут уроки у калужских мастеров и мастериц, попьют горячего чая с блинами, побродят по «сельскому лабиринту» из соломы с символическим «колесом желаний». Чтобы побродить по лабиринту смогли не только дети, но и взрослые, его в этом году решили сделать больше, чем в прошлом. Будет у гостей праздника и возможность полюбоваться работами участников конкурса масленичных кукол «Сударыня Масленица». Они будут выставлены в правом проезде Театральной площади, церемония награждения победителей пройдет на главной сцене.

Откроет праздник Масленичное шествие вокруг Театрального сквера, участниками которого станут Масленица, Весна и их свита. На главной сцене праздничное настроение будут создавать центр хореографического воспитания «Вива Данс», ансамбль танца «Образ», национальное шоу «Коляда», Ирина Чувикова и эксцентрик-балет «Кураж», солисты студии эстрадной песни «Акцент», Колюпановский народный хор, красавица Весна, Калужская Масленица, Солнышко Ясное, мартовский кот и скоморохи.

В этом году впервые калужане смогут принять участие в творческом проекте «Путешествие по калужской Масленице». Не уходя с площади, они побывают в семи калужских микрорайонах, каждый из которых подготовит свою программу, раскрывающую местный колорит.

В 14:00 10 марта начнется покорение потешного столба, а завершится Масленица на Театральной площади хороводом и обрядом сжигания масленичной куклы.

Уважаемые читатели! А как вы отмечаете Масленицу? Пишите в комментариях!