Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Пятница, 21 декабря
$ 66.75 0.12
75.78 0.39
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Праздники

Как украсили центр Калуги к Новому году

21.12.2018 15:33 0 76
Как украсили центр Калуги к Новому году

До наступления 2019-го осталось всего 10 дней. В холодильниках начали появляться продукты из категории «не трогай, это на Новый год», а в магазинах на глазах растут очереди за мандаринами. Праздничные украшения в Калуге развешивали и устанавливали уже с конца ноября. Сейчас работы завершены, и горожане могут выставить свою оценку.

Кто-то уже жалуется в соцсетях, что ничего нового не появилось, а старое обветшало. Другие наоборот радуются тому, что есть, и призывают не обращать внимание на вечно недовольных.

Как украсили центр Калуги, смотрите в небольшом фоторепортаже Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Уважаемые читатели! А как вы оцениваете украшение Калуги в этом году? Пишите в комментариях!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: праздник новый год фоторепортаж
Еще новости из рубрики «Праздники»

Калужский Дед Мороз творил в Туле чудеса 20.12.2018 21:30

Где отдохнуть в новогодние и рождественские праздники 20.12.2018 12:28

10 идей для уикенда в Калужской области 20.12.2018 11:42

Новогодний конкурс: меняем историю на цифровую приставку! 20.12.2018 11:29

Баттл с Бабой Ягой, снежки желаний и танец с Дедом Морозом: как выбирали калужскую Снегурочку 19.12.2018 16:59


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 21 декабря, 19:00
Каrаоке party
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
вт 25 декабря, 19:00
Праздник «Семейное Christmas Party»
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
сб 22 декабря, 12:00
Военно-исторический фестиваль «Освобождение Калуги»
Калуга
вс 23 декабря, 17:00
Новогодняя афиша Калуги 2019: все мероприятия
Калуга
вс 23 декабря, 13:00
Новогодняя афиша Юхнова - 2019
г. Юхнов
вс 30 декабря, 08:30
Благотворительная акция "Светлый ангел"
Достояние, Духовно-просветительский историко-культурный социальный центр
вс 30 декабря, 18:00
Новогодняя афиша Медыни
Калужская область
пн 07 января, 10:30
Реконструкия в честь Освобождения Мещовска от немецко-фашистских захватчиков.
Калужская область
пн 31 декабря, 22:00
Встреча Нового Года 2019 в Лаврово - Песочне
Лаврово - Песочня, база отдыха
ср 02 января, 11:00
Интерактивный спектакль "Новогодние приключения Ивана-Стрельца"
Орион, КЗТА
ср 02 января, 12:00
Городской досуговый проект «Новогоднее настроение»
Центральный парк культуры и отдыха

Для детей

сб 22 декабря, 10:00
«Космоспасение Деда Мороза»
Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского
сб 22 декабря, 11:00
Новогодний утренник и спектакль «Пастушка и трубочист»
Орион, КЗТА
сб 22 декабря, 11:00
Новогоднее представление «По следам Деда Мороза» и весёлая дискотека
Калужский театр кукол
сб 22 декабря, 14:00
«Празднуем Новый год в доме Циолковских»
Дом-музей К.Э. Циолковского

Концерты

пт 21 декабря, 21:00
Dёргать! 17 лет группе!
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 22 декабря, 21:00
LiRikA
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 22 декабря, 19:00
Балет "Щелкунчик"
Арена КТЗ, ДК
сб 22 декабря, 19:00
Концерт-презентация книги "Пять на пять" Захара Машненкова
Городской досуговый центр

Кино

Хроники хищных городов
Аквамен
Бамблби
Человек-паук: Через вселенные
Блоги компаний

Сбербанк и РБК запускают совместный проект в приложении Сбербанк Онлайн

Вчера 17:20
Новости компаний

Новый Интернет-провайдер в Кошелеве

«Ростелеком» предложил бизнесу собрать «Онлайн-кассу» под себя

За год калужане сгенерировали 60 Терабайт бесплатного интернет-трафика «Ростелекома»

«Новогодний шар удачи» от «Ростелекома» превращает бонусы в подарки к любимому празднику

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

Новости партнеров

Ремонт стиральной машины: когда обращаться к мастеру и как предупредить поломки

Удаленное управление и контроль объектов в современных реалиях

Крупномерные деревья и особенности их пересадки в зимнее время года

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.