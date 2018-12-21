Как украсили центр Калуги к Новому году

До наступления 2019-го осталось всего 10 дней. В холодильниках начали появляться продукты из категории «не трогай, это на Новый год», а в магазинах на глазах растут очереди за мандаринами. Праздничные украшения в Калуге развешивали и устанавливали уже с конца ноября. Сейчас работы завершены, и горожане могут выставить свою оценку.
Кто-то уже жалуется в соцсетях, что ничего нового не появилось, а старое обветшало. Другие наоборот радуются тому, что есть, и призывают не обращать внимание на вечно недовольных.
Как украсили центр Калуги, смотрите в небольшом фоторепортаже Сергея КОНСТАНТИНОВА.
Уважаемые читатели! А как вы оцениваете украшение Калуги в этом году? Пишите в комментариях!
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