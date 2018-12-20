10 идей для уикенда в Калужской области

20.12.2018 11:42 493

Издание «National Geographic Россия» на днях представило подборку мест в Калужской области, где с интересом можно провести выходные. Публикуем этот материал на нашем сайте.

Калужская область – пожалуй, самый близкий регион «дальнего Подмосковья». Многие живописные уголки здесь облюбовали московские дачники, а памятники старины давно на слуху среди жителей столицы. В этих краях был положен конец ордынскому игу и выросли почитаемые монастыри. Здесь черпали вдохновение гении русской культуры – Гоголь, Карамзин, Достоевский, Чехов, Паустовский. Под Калугой рождались мечты о покорении космоса и впервые в стране был приручен мирный атом.

Места силы Калужской области лежат всего в 100-170 километрах от Москвы, но для знакомства с ними лучше всего провести два-три дня в Калуге. Компактный областной центр сохранил множество памятников старины, а его современные уютные гостиницы, среди которых Hilton, Sheraton, Best Western, SK Royal – лучшая отправная точка для поездок по окрестностям. Старинные усадьбы и высокотехнологичные музеи, очарование провинции и первоклассные возможности для отдыха и развлечений – мы подготовили список из 10 мест и занятий, которые складываются в незабываемые каникулы в Калуге.

1. Заглянуть в открытый космос

«Гений места» Калуги – Константин Циолковский. «Бородатый чародей», предвосхитивший космическую эпоху, жил в скромном доме, где сейчас открыт музей – там можно увидеть его мастерскую и знаменитые «слухачи», самодельные слуховые аппараты. В Калуге живут его потомки, памятников Циолковскому в городе – целых шесть штук, не считая аэропорта, университета и Музея Космонавтики его имени.

Музей – кстати, первый в мире и крупнейший в России – «дружелюбнее» московского собрата: о космических материях здесь любят и умеют рассказать доступно, а после экскурсии любой желающий может испытать левитацию в магнитных сапогах или взглянуть на мир глазами космонавта через стекло скафандра.

2. Взобраться на Маяк

«Бельведер Звижский», «Вселенский разум», «Обитаемое вещество» и «Борьба дятлов с долгоносиками» – все они могли бы быть главами постмодернистского романа, но вместо этого украшают парк Никола-Ленивец наряду с ещё двумя десятками инсталляций. Про этот про главный полигон современного искусства в России, полевую штаб-квартиру знаменитого «Архстояния» хотя бы раз в жизни наверняка слышал каждый из нас, а рождественские каникулы в Калуге – отличный повод увидеть это концептуальное буйство своими глазами. Поднявшись на плетённый из вязов «Маяк», можно ещё раз полюбоваться зимней Угрой – но уже не через забрало русского воина, а с позиций этнографа-футуриста. Дорога в Никола-Ленивец лежит через Полотняный Завод, а общее расстояние от Калуги составит 70 километров.

3. Пройти квест в Музее Мусора

Обнинская АЭС – самый очевидный, но далеко не единственный повод отправиться на север Калужской земли. Малоярославец и Тарутино прославлены победами русского оружия в 1812 году, а в селе Истье недавно открылся Музей Мусора. «Му-Му» – это плод пятилетних трудов московской арт-группы BURO, которая наглядно показала, что «отходы производства» при должной выдумке могут стать самодостаточным арт-объектом. Идея воодушевила художников со всего мира, и со временем коллекция потребовала большой площадки – так возник музей в Калужской области. Каждый экспонат заставляет задаться вопросом, есть ли пределы у человеческой изобретательности: подарочный букет из старых столовых приборов, початок кукурузы из теннисных мячей, настольная лампа из запчастей мотоцикла… Даже квесты здесь с весьма небанальными заданиями: к примеру, спасти падающий беспилотный вертолёт (само собой, целиком собранный из мусора). Расположен музей «Му-Му» возле Киевского шоссе, в 90 километрах от Калуги.

4. Походить по земле старцев

Южная часть Калужской области буквально пропитана памятью былых веков. О Козельске и его героической обороне от туч ордынцев нам рассказывали ещё в школе, но главная святыня Калужской земли лежит чуть дальше – это знаменитая Оптина пустынь, один из самых почитаемых монастырей России. Многочисленные паломники стремятся в его храмы, к усыпальницам прославленных чудесами и наставлениями Оптинских старцев. Стены монастыря помнят Фёдора Достоевского, который нашёл здесь многие идеи и прообразы для «Братьев Карамазовых», и Льва Толстого, который неоднократно посещал старцев. Наконец, Оптина пустынь – роскошный архитектурный ансамбль с потрясающе красивым силуэтом. Расстояние от Калуги до Козельска по автодороге составляет 72 километра, города также связаны автобусным сообщением, а Козельск и Оптина пустынь – местным маршрутным транспортом.

5. Покормить зубра

За сказочными видами заснеженных лесов лучше всего отправиться в места, красочно описанные Тургеневым в «Записках охотника». Заповедник «Калужские Засеки» – один из немногих в России, где зимой оборудован специальный маршрут для наблюдения за дикими животными. Сопровождающий подробно расскажет об истории оборонительных засечных черт, природе заповедника и его обитателях, а с некоторыми даже познакомит – с косматыми добродушными зубрами, которые любят полакомиться морковкой или сеном из рук гостей. Село Ульяново связано с Калугой рейсовыми автобусами, расстояние – 120 километров, но индивидуальным посетителям следует договориться о посещении заповедника заранее. По телефону (на сайте заповедника) можно узнать и об организованных группах, которые собираются в Калуге и отправляются в Ульяново на туристических автобусах.

6. Сделать лист бумаги в усадьбе Гончарова

Полотняный Завод давно вошёл в неофициальное созвездие «пушкинских» усадеб, хотя самому поэту он никогда не принадлежал. В имение Гончаровых, родителей своей супруги, Александр Сергеевич приезжал всего дважды – но, несомненно, в счастливые годы своей недолгой жизни. В усадебном парке до сих пор можно пройти по романтичной «Пушкинской тропе», а господском доме – увидеть связанные с ним реликвии.

В Полотняном Заводе Гончаровы владели бумажной мануфактурой, которая действует по сей день. На ее территории по соседству с усадьбой открыт первый в России музей бумаги «Бузеон», где можно не только узнать об истории и технологии производства, но и сделать своими руками бумажный лист. От Калуги до Полотняного Завода – 36 километров пути на машине через село Дворцы, добраться туда можно также на рейсовом автобусе.

7. Стать участниками Великого стояния на Угре

Реку Угру поэтично называют «поясом Богородицы». Больше пяти веков назад войско хана Ахмата не отважилось форсировать Угру и повернуло прочь от Москвы – так завершилось многолетнее ордынское иго. К пятисотлетию «Стояния на Угре» в этом месте был воздвигнут памятник русским воинам, а уже в наши дни в селе Дворцы открылся замечательный музей-диорама, повествующий об этом эпохальном событии отечественной истории.

Команда военных художников детально воссоздала быт и дух русского лагеря, а передовое оснащение и спецэффекты позволяют окунуться в атмосферу давно отгремевшей битвы и встать плечом к плечу с ратниками XV столетия. Село Дворцы лежит всего в 23 километрах от Калуги по автодороге и связано с областным центром автобусным маршрутом.

8. Побывать на родине атомной энергетики

К титулу «колыбели космонавтики» (так звучит неформальный девиз города) вполне справедливо добавить и звание «колыбель мирного атома». 64 года назад в молодом городе Обнинске была запущена первая в мире промышленная атомная электростанция, и слава этого технического прорыва не уступает легендарному гагаринскому старту. Обнинская АЭС с успехом проработала почти вдвое дольше, чем замышляли её создатели. Сегодня она не производит энергию, но выполняет не менее важную миссию: повествует многочисленным гостям об истории развития атомной отрасли. Вся АЭС объявлена мемориальным комплексом, и этот музей не имеет аналогов в России. Электростанция является форпостом развивающегося в мире атомного туризма, ее дважды посещал принц Майкл Кентский. Добраться до нее из Калуги можно автомобилем, автобусом или электричкой, расстояние – около 85 километров.

9. Собрать мозаику культур

Лавры самого фотогеничного города Калужской области принадлежат Боровску, стоящему на склонах живописной долины Протвы. На окраине города раскинулся самый обширный этнографический парк в России – «Этномир», впечатляющая попытка собрать на единой территории архитектуру, быт, традиции и кухню десятков стран и народов. Проект постоянно растёт и меняется, и на полное знакомство с «Этномиром» можно потратить целый день. Ремесленные мастерские, лавки с диковинами, музеи и тематические фестивали, вольеры с пушистыми и пернатыми питомцами, гостевые дома в виде национальных жилищ – всё это поражает не только пестротой, но и удивительной достоверностью. Добраться до «Этномира» можно за 1 час 15 минут на экспрессе Калуга – Балабаново.

10. Приехать в Калугу еще раз!

В ближайших окрестностях Калуги есть отличные места и для более «каноничных» зимних развлечений. Горнолыжный комплекс «Квань» снискал завидную репутацию далеко за пределами Калуги: при всей компактности он имеет целых десять трасс, не считая тюбинг-парка, а на катке и на склонах работают профессиональные инструкторы, готовые помочь любому посетителю приобщиться к самым захватывающим видам зимнего спорта.

Летний отдых в Калужской области не менее разнообразен. Романтичные окрестности Тарусы, познавательные маршруты в национальном парке «Угра», первый в России «Парк Птиц» в селе Воробьи (входит в десятку лучших зоопарков страны и содержит более 200 видов пернатых со всех уголков мира) – лишь некоторые аргументы провести ещё одни выходные на Калужской земле.

P.S. Если туризм для вас – не отдых, а бизнес, то в Калужской области вы найдёте широкие возможности для его развития. Агентство по развитию туризма занимается поддержкой и сопровождением новых проектов в регионе «под ключ», оказывает содействие потенциальным инвесторам и помощь в разработке бизнес-планов и документов на получение государственной поддержки.