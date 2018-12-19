По Калуге пустят иллюминированный троллейбус

В социальные сети во вторник, 18 декабря, выложили фотографии и видео первого в этом году иллюминированного калужского троллейбуса.

- Как известно, дома наряжают ёлку, а у нас в депо - троллейбус, - написали в официальной группе УКТ. - Вот и первый красавчик готов к выходу на линию.

Калужане отмечают, что троллейбус украшен лучше, чем сама Калуга. А автомобилисты опасаются, что яркая иллюминация будет отвлекать водителей от дороги.

- Будут нарекания, мигание уберём, - ответили на это в троллейбусном управлении.

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