Новогодние фотовидосики

Друзья! Новый год с каждым днем все ближе и ближе и в его преддверии все сильнее и сильнее хочется праздника. Мы решили попробовать удовлетворить это святое желание и объявляем конкурс!

Условия его крайне просты (ну, в самом деле, зачем усложнять доброе дело?) присылайте нам свои фото и видео новогодней тематики – веселые, безбашенные, забавные, креативные и просто фоточки и видосики с новогодним настроением!

Мы будем регулярно публиковать их на нашем сайте и подарим авторам самых-самых новогодних, с самым-самым новогодним настроением небольшие, но приятные подарочки. Систему отбора этих самых-самых усложнять не будем, а просто организуем голосование и вручим призы за фоточки и видосики, которые наберут наибольшее количество голосов.

Присылать свои фоточки и видосики вы можете любым удобным вам способом (можно слать как их сами, так и просто ссылку на них на вашей странице в соцсетях или «Ютубе»):

На e-mail ev@kp.kaluga.ru.

В нашу группу Вконтакте.

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Призы мы вручим самые разные: от билетов на всяческие концерты в период новогодних праздников до почтового ящика. Да-да, не электронного, а самого что ни на есть реального почтового ящика. Такие вот мы затейники.

С наступающим Новым годом!