В Калуге стартовал фестиваль, посвящённый событию, положившему конец татаро-монгольскому игу

В четверг, 8 ноября, в областной филармонии в Калуге дали старт праздничным мероприятиям, посвящённым 538-й годовщине Победного окончания Великого стояния на реке Угре, которое завершилось 11 ноября 1480 года. В честь этого праздника в Калуге стартовал фестиваль.

- Это событие — одна из главных побед нашего народа, изменивших ход отечественной истории, - говорит по этому поводу губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. - 11 ноября 1480 года родилась независимая Россия. Огромная заслуга в этом первого русского государя Ивана III. Благодаря его дипломатическому и стратегическому талантам, внутренней силе и мудрости после почти 250 лет ордынского ига страна встала с колен и начала стремительно развиваться. Наша сила — в единстве. Это понимал 538 лет назад Иван III, об этом должны помнить и мы — потомки защитников угорских берегов. То, что Стояние произошло на Калужской земле, — вселяет в нас чувство гордости и требует большой ответственности за сохранение памяти об этом событии.

В связи с началом торжеств по случаю окончательного освобождения Руси от татаро-монольского ига, свои поздравления с праздником Калуге направили руководители различных регионов и ведомств России.

- Калужская земля богата историческими, культурными и природными достопримечательностями. Это родина трудолюбивых, талантливых и мужественных людей, - пишет в поздравительном адресе мэр Москвы Сергей СОБЯНИН. - Уверен, что проведение подобных мероприятий вносит весомый вклад в патриотическое воспитание молодого поколения и приобщение его к историческим традициям нашей страны.

Не остался в стороне и губернатор Тульской области Алексей ДЮМИН:

- Это судьбоносное событие занимает особое место в истории становления нашей страны. Оно напоминает нам о патриотизме и силе духа русского народа, отстоявшего свое Отечество, - пишет в поздравлении глава соседнего региона. - Этот фестиваль собрал на своей площадке всех, кто любит свою Родину, хранит ее историю и чтит наши ратные и культурные традиции. Пусть сегодняшний праздник служит не только сохранению нашего великого наследия, но и патриотическому воспитанию молодежи.

- Великое стояние на Угре ознаменовало обретение полной независимости Московского княжества от Золотой Орды. Единство, отвага, сила и непоколебимый дух победы нашего русского народа способствовали восстановлению и сплочению некогда мощного и великого государства, - пишет в своем поздравлении руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь БАРИНОВ. - Уже более полувека поистине памятное событие является символом несломленности, целостности государства русского и нашего свободного многонационального народа.

Свои приветствия в адрес участников фестиваля также направили депутат Государственной Думы ФС РФ Геннадий СКЛЯР, губернаторы Брянской области Александр БОГОМАЗ, Орловской области Андрей КЛЫЧКОВ, митрополит Калужский и Боровский КЛИМЕНТ.

Наша справка

Стояние на реке Угре - военные действия в 1480 году между ханом Большой Орды Ахматом и великим князем московским Иваном III. По мнению большинства советских и российских историков, положило конец монголо-татарскому игу на севере и северо-востоке Руси, где оно держалось дольше всего и где шёл процесс становления единого Русского государства, которое стало полностью независимым.

Во время Великого Стояния на Угре русское войско применило новые тактические и стратегические приёмы:

согласованные действия с союзником, крымским ханом Менгли I Гиреем, оставили хана Ахмата без поддержки польского короля Казимира IV

Иван III по Волге отправил в тыл хана Ахмата в Большую Орду отряд для разорения ханской столицы, которая осталась беззащитной, так как все свои силы хан сосредоточил на Угре. Это было новой военно-тактической уловкой и застало ордынцев врасплох;

Иван III удачно избежал военного столкновения, тянул время, которое было на его стороне, и в итоге фактически добился военной «ничьи», которая, ввиду того, что Ахмату так и не удалось наказать дерзких русских и взять-таки с них дань, которую они задолжали за семь лет, стало для хана поражением и сильно подорвало его авторитет в Большой Орде. В итоге через год его убили, а в Орде началась междуусобица, положившая ей конец.

По итогам Великого Стояния на Угре русское государство стало суверенным не только фактически, но и формально.