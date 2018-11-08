Калугу украсили флагами к 11 ноября

Ко Дню победного окончания Великого стояния на реке Угре, который как областная памятная дата будет отмечаться 11 ноября, на центральных улицах города появились специальные флаги.

На белых полотнищах изображен логотип праздника и надпись «Победа на Угре».

В нынешнем году День победного окончания Великого стояния на Угре Калуга отметит фестивалем творчества. Он пройдет в концертном зале филармонии 8 ноября. В прошлом году, напомним, праздник состоялся в Гостином дворе.

Уважаемые читатели! А что для вас значит праздник 11 ноября? Пишите в комментариях!

Фото автора и «Калужской недели».