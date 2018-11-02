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Театральную площадь перекроют из-за митинга

02.11.2018 10:41 17 1621 Дмитрий Ивьев
Театральную площадь перекроют из-за митинга

В ближайшее воскресенье, 4 ноября, с 11:00 до 14:00 в Калуге будет закрыт проезд по Театральной площади. Это связано с проведением торжественного мероприятия, приуроченного ко Дню народного единства, рассказали нам в городской управе.

Праздничный митинг назначен на 12:00.

Уважаемые читатели! А как вы празднуете День народного единства? Пишите в комментариях!


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Тэги: праздник авто
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