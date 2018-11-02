Театральную площадь перекроют из-за митинга

В ближайшее воскресенье, 4 ноября, с 11:00 до 14:00 в Калуге будет закрыт проезд по Театральной площади. Это связано с проведением торжественного мероприятия, приуроченного ко Дню народного единства, рассказали нам в городской управе.

Праздничный митинг назначен на 12:00.

Уважаемые читатели! А как вы празднуете День народного единства? Пишите в комментариях!