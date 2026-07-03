В Калуге в почетную книгу внесли пары, которые прожили вместе больше 50 лет
Церемония прошла в преддверии Дня семьи, любви и верности.
Юрий Сергеевич и Лидия Анатольевна Шемеленковы прожили вместе 60 лет.
Вячеслав Александрович и Татьяна Леонидовна Сумарокова поженились 55 лет назад.
Александр Евгеньевич и Вера Тимофеевна Карандасовы вместе 50 лет - За этими юбилеями стоят дети, внуки, правнуки, семейные традиции и бесценный жизненный опыт, - прокомментировал глава города Дмитрий Денисов. - Именно такие семьи делают Калугу сильнее. Они показывают молодому поколению, что настоящее счастье строится на уважении, терпении и заботе друг о друге.
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