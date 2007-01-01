Портреты советских солдат украсили калужские автобусы

Ко Дню Победы в Калуге появились необычные автобусы. Управление троллейбуса украсило транспорт праздничной символикой, а в салонах разместили портреты героев Великой Отечественной войны. Теперь пассажиры могут увидеть лица фронтовиков прямо по пути на работу или учёбу.

Акция затронула не только областной центр. В других городах Калужской области тоже запустили праздничные маршруты. Например, в Кирове автобусы оформили баннерами с названиями мест боевой славы региона и портретами земляков — Героев Советского Союза.

Организаторы говорят, что такая идея помогает сохранить память о подвиге предков.