В Людиново опубликовали афишу на 9 Мая
Празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет в ближайшую субботу.
Администрация района опубликовала афишу для Людиново:
- 10.00 Легкоатлетическая эстафета по улицам города
- 13.00 Молодежная акция «Журавли Победы»
Сквер воинской доблести
- 12.00 Торжественное мероприятие, посвященное 81-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Церемония возложения цветов, венков к памятным и мемориальным местам
Открытая площадка Дворца культуры им.Г.Д.Гогиберидзе
- 13.00 Тематическая программа «Не смолкнет слава тех великих лет»
- 14.00 Открытый патриотический творческий фестиваль – «Тебе Победная весна!»
- 15.30 Благотворительный концерт – акция Народного Академического Хора Ветеранов
- 16.30 Всероссийская акция «Синий платочек»
- 17.30 Праздничный концерт «Победа!»
МКЦ «Музей комсомольской славы»
- 13.00 День открытых дверей «Возьми в пример Героя!»
Открытая площадка центральной библиотеки
- 13.30 Интерактивная площадка «Был месяц май...»
Открытая площадка МКУДО «ДШИ №1»
- 14.00 Выставка-экскурс на открытой площадке «Мы за мир», Концерт-поздравление «Весна 45 года!», Акция «Напиши о мире»
Сквер им.Г.Д. Гогиберидзе
- 15.00 Концертная программа «Великий день народа Победителя»
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь