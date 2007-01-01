Главная Новости Праздники В Людиново опубликовали афишу на 9 Мая
Праздники

В Людиново опубликовали афишу на 9 Мая

Дмитрий Ивьев
05.05, 08:01
Празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет в ближайшую субботу.

Администрация района опубликовала афишу для Людиново:

  • 10.00 Легкоатлетическая эстафета по улицам города
  • 13.00 Молодежная акция «Журавли Победы»

Сквер воинской доблести

  • 12.00 Торжественное мероприятие, посвященное 81-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Церемония возложения цветов, венков к памятным и мемориальным местам

Открытая площадка Дворца культуры им.Г.Д.Гогиберидзе

  • 13.00 Тематическая программа «Не смолкнет слава тех великих лет»
  • 14.00 Открытый патриотический творческий фестиваль – «Тебе Победная весна!»
  • 15.30 Благотворительный концерт – акция Народного Академического Хора Ветеранов
  • 16.30 Всероссийская акция «Синий платочек»
  • 17.30 Праздничный концерт «Победа!»

МКЦ «Музей комсомольской славы»

  • 13.00 День открытых дверей «Возьми в пример Героя!»

Открытая площадка центральной библиотеки

  • 13.30 Интерактивная площадка «Был месяц май...»

Открытая площадка МКУДО «ДШИ №1»

  • 14.00 Выставка-экскурс на открытой площадке «Мы за мир», Концерт-поздравление «Весна 45 года!», Акция «Напиши о мире»

Сквер им.Г.Д. Гогиберидзе

  • 15.00 Концертная программа «Великий день народа Победителя»

