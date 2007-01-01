В Калужской области 9 Мая пройдёт без шествий и парадов

Также в праздничный день не будет фейерверков, сообщил в понедельник, 20 апреля, на заседании правительства региона губернатор Владислав Шапша.

Небольшое исключение сделают только для городов воинской славы - Малоярославца и Козельска. Там запланированы торжественные прохождения воинских подразделений.

Напомним, последнее шествие «Бессмертного полка» в Калуге прошло в 2022 году. После этого мероприятие отменяли по требованиям безопасности.