В Калужской области 9 Мая пройдёт без шествий и парадов

Дмитрий Ивьев
20.04, 08:36
Также в праздничный день не будет фейерверков, сообщил в понедельник, 20 апреля, на заседании правительства региона губернатор Владислав Шапша.

Небольшое исключение сделают только для городов воинской славы - Малоярославца и Козельска. Там запланированы торжественные прохождения воинских подразделений.

Напомним, последнее шествие «Бессмертного полка» в Калуге прошло в 2022 году. После этого мероприятие отменяли по требованиям безопасности.

