Стало известно, как Калуга отпразднует День Победы

В четверг, 9 мая, в городе пройдут традиционные мероприятия – Вальс Победы, Эстафета памяти, Свеча Победы, смотр-конкурс отрядов Поста №1, фестиваль воинского дефиле, торжественные церемонии возложения венков и цветов.

- Главный праздник страны невозможно представить без «Бессмертного полка». Как и в прошлом году, он пройдёт без масштабного шествия, подготовлены альтернативные форматы участия в акции, - сообщил 25 апреля городской голова Дмитрий Денисов. - Калужане оформят стены памяти фотографиями своих предков в учреждениях, на предприятиях, в школах, вывесят портреты в окнах домов, на автомобилях, в социальных сетях.

Основной площадкой празднования 9 мая станет Театральная площадь. Концерт там начнётся в 12:00. А на пешеходной части улицы Театральной пройдёт фестиваль солдатской каши.

Полную афишу городская управа опубликует позже.