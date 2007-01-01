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Служба «122» в Калуге опять сбоит

Евгения Родионова
15.06, 15:43
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Об этом в понедельник, 15 июня, нам сообщил читатель через чат-бот обратной связи. По его словам, снова не работает служба «122» и чат-бот в MAX.

— Невозможно записаться к врачу и на выписать рецепт на получение льготных лекарств, - пишет нам мужчина. - Народ задаёт вопросы в официальных группах. В ответ - молчание или непонятные отписки. Типа: «обратитесь к врачу за рецептом». А как попасть к врачу без записи, если запись через бота и «122»? Издевательство над людьми. Диабетики и сердечники не могут получить лекарство.

— В работе чат-бота и горячей линии сейчас наблюдаются технический сбой, - комментирует ситуацию министерство здравоохранения Калужской области. - Специалисты уже занимаются устранением проблемы. Она на стороне провайдера. Записаться к врачу можно и другими способами, например, на портале Госуслуг, на сайте регистратура40.рф и в приложении «к врачу» - эти сервисы работают.

Напомним, ранее мы уже писали об этой проблеме. 10 июня в работе службы 122 наблюдался сбой, который устранили, но, увы, проблема возникла снова.

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