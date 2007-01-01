В Калужской области временно отключили службу «122» для записи к врачу
В Министерстве здравоохранения Калужской области 9 июня сообщили о временных проблемах со службой «122».
Запись на приём к врачу и вызов специалиста на дом через этот номер сейчас недоступны.
Также не работает и чат-бот @minzdrav_kaluga_bot. Жителям региона временно придётся пользоваться другими способами связи с медициной.
- Рекомендуем воспользоваться порталом «Госуслуги», сайтом регистратура40.рф или мобильным приложением «К врачу». При экстренных ситуациях, пожалуйста, вызывайте скорую помощь по номерам 103 или 112, — сообщают в калужском Минздраве.
Когда восстановят службу «122», не уточняется.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь