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Общество

В Калужской области временно отключили службу «122» для записи к врачу

В Министерстве здравоохранения Калужской области 9 июня сообщили о временных проблемах со службой «122».
Ольга Володина
09.06, 12:17
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Фото: Министерство здравоохранения Калужской области.
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Запись на приём к врачу и вызов специалиста на дом через этот номер сейчас недоступны.

Также не работает и чат-бот @minzdrav_kaluga_bot. Жителям региона временно придётся пользоваться другими способами связи с медициной.

- Рекомендуем воспользоваться порталом «Госуслуги», сайтом регистратура40.рф или мобильным приложением «К врачу». При экстренных ситуациях, пожалуйста, вызывайте скорую помощь по номерам 103 или 112, — сообщают в калужском Минздраве.

Когда восстановят службу «122», не уточняется.

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