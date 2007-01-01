В Калужской области временно отключили службу «122» для записи к врачу

В Министерстве здравоохранения Калужской области 9 июня сообщили о временных проблемах со службой «122».

Фото: Министерство здравоохранения Калужской области.

Запись на приём к врачу и вызов специалиста на дом через этот номер сейчас недоступны.

Также не работает и чат-бот @minzdrav_kaluga_bot. Жителям региона временно придётся пользоваться другими способами связи с медициной.

- Рекомендуем воспользоваться порталом «Госуслуги», сайтом регистратура40.рф или мобильным приложением «К врачу». При экстренных ситуациях, пожалуйста, вызывайте скорую помощь по номерам 103 или 112, — сообщают в калужском Минздраве.

Когда восстановят службу «122», не уточняется.