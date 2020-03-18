Директор магазина фиктивно продавал телефоны, чтобы получить премию

В полицию Калуги обратился владелец салона сотовой связи и сообщил о недостаче. В ходе проверки появилась версия, что к преступлению причастен директор магазина. Чтобы выполнить план продаж и получить премию, он фиктивно продавал сотовые телефоны и аксессуары к ним. Мужчина проводил покупку через кассу, при этом деньги за товар не вносил. Присвоенное имущество подозреваемый реализовывал в иных местах, получая за это денежное вознаграждение. Общая сумма ущерба, причиненного организации, составила более 100 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. За содеянное преступление предусмотрен срок до шести лет.

Ведется следствие.

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