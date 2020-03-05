Сотрудницам сельских школ сократили рабочую неделю

Хвастовичская прокуратура обнаружила, что сотрудницам местной школы установлена общая для всех работников продолжительность рабочей недели – 40 часов.
При этом по законодательным актам сельские жительницы имеют право на сокращенную трудовую неделю в 36 часов, сообщила пресс-служба прокуратуры Калужской области в среду, 4 марта.
Директора обязали скорректировать правила внутреннего трудового распорядка.
В результате, помимо руководителя школы, еще пять работодателей скорректировали свои внутренние регламенты.
Фото: Pixabay.com
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