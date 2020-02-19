Комиссия проверила проблемные дороги в Жуковском районе

На текущей неделе состоялось очередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения, сообщила пресс-служба ОГИБДД в среду, 19 февраля.
Рабочая группа обследовала проблемные участки в Жуковском районе.
В райцентре участники осмотрели дорогу, вблизи которой строятся новостройки и решили, что там не хватает фонарей, пешеходных переходов и искусственных неровностей.
Чиновники также отметили, что нужно установить уличное освещение на участке автодороги от города Белоусово до деревни Верховье.
Фото: Pixabay.com
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