Комиссия проверила проблемные дороги в Жуковском районе

На текущей неделе состоялось очередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения, сообщила пресс-служба ОГИБДД в среду, 19 февраля.

Рабочая группа обследовала проблемные участки в Жуковском районе.

В райцентре участники осмотрели дорогу, вблизи которой строятся новостройки и решили, что там не хватает фонарей, пешеходных переходов и искусственных неровностей.

Чиновники также отметили, что нужно установить уличное освещение на участке автодороги от города Белоусово до деревни Верховье.

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