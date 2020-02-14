Дошколятам вручили награды ГТО

Юные калужане приняли участие в спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», рассказали в горуправе.

Церемония награждения и вручения удостоверений и значков прошла в спортивной школе «Космос» : знаки отличия получили 22 человека.

15 заветных наград получили и воспитанники детского сада «Золотой Петушок». Их наградил посол ГТО в Калужской области Михаил Кардаполов, который рассказал несколько историй о спорте, а также показал настоящий олимпийский факел.

Фото: горуправа Калуги.