За удар металлической трубой мужчина рискует на 8 лет сесть в тюрьму

В Кировском районе двое мужчин поссорились в заброшенном здании.

Как рассказали в областном УМВД, местный житель решил проучить знакомого, вышел на улицу, нашел металлическую трубу и ударил ею оппонента.

Потерпевший был госпитализирован в больницу, а агрессивного мужчину вскоре задержали подицейские.

За причинение тяжкого вреда здоровью ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Фото: УМВД России по Калужской области.