За удар металлической трубой мужчина рискует на 8 лет сесть в тюрьму

В Кировском районе двое мужчин поссорились в заброшенном здании.
Как рассказали в областном УМВД, местный житель решил проучить знакомого, вышел на улицу, нашел металлическую трубу и ударил ею оппонента.
Потерпевший был госпитализирован в больницу, а агрессивного мужчину вскоре задержали подицейские.
За причинение тяжкого вреда здоровью ему грозит до восьми лет тюрьмы.
Фото: УМВД России по Калужской области.
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