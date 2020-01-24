Кировчанин добивался прибавки к пенсии через прокуратуру

Бывший муниципальный служащий обратился в Администрацию Кирова с просьбой назначить ему полагающуюся ежемесячную соцвыплату.

Однако чиновники отказали, потому что мужчина уже получал повышенную пенсию за выслугу лет как пенсионер МВД РФ.

Гражданин обратился в прокуратуру.

Силовики проштудировали нормативно-правовые акты и выяснили, что отказ неправомерен.

Главу администрации обязали устранить нарушение, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 24 января.

В результате пенсионеру была назначена выплата с момента возникновения права на ее получение.

Фото: Pixabay.com.