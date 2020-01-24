Кировчанин добивался прибавки к пенсии через прокуратуру

Бывший муниципальный служащий обратился в Администрацию Кирова с просьбой назначить ему полагающуюся ежемесячную соцвыплату.
Однако чиновники отказали, потому что мужчина уже получал повышенную пенсию за выслугу лет как пенсионер МВД РФ.
Гражданин обратился в прокуратуру.
Силовики проштудировали нормативно-правовые акты и выяснили, что отказ неправомерен.
Главу администрации обязали устранить нарушение, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 24 января.
В результате пенсионеру была назначена выплата с момента возникновения права на ее получение.
Фото: Pixabay.com.
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