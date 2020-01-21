Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы за хранение пороха

Калужанину, подозреваемому в незаконном хранении взрывчатых веществ, грозит до 5 лет тюрьмы.

По версии оперативников, мужчина обнаружил взрывчатое вещество в местах раскопок на территории боевых действий времен Великой Отечественной войны.

Полиция Ферзиковского района изъяла у 37-летнего местного жителя 130 граммов пороха, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 20 января.

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