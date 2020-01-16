Полицейские привлекали в свои ряды молодежь фильмом и барабанами

На днях в Инновационном центре полицейские провели для будущих выпускников школ профориентационное мероприятие, сообщила пресс-служба УМВД в четверг, 16 января.

В нем приняли участие начальник Управления по работе с личным составом и представители Московского областного филиала Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя.

Старшеклассникам показали фильм об учебе будущих стражей порядка в профильном ВУЗе.

После чего для молодежи был организован концерт с участием ансамбля ударных инструментов и вокалистов из числа слушателей филиала.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.