«Рено» съехал в кювет на Киевской трассе

В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС.

Автомобиль «Рено» съехал в кювет на 263 километре Киевской трассы.

В 5:50 утра во вторник, 31 декабря, на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Думиничском районе.

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