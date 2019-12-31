«Рено» съехал в кювет на Киевской трассе

В 5:50 утра во вторник, 31 декабря, на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Думиничском районе.
Автомобиль «Рено» съехал в кювет на 263 километре Киевской трассы.
В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС.
На месте происшествия работали сотрудники пожарно-спасательных подразделений, инспекторы ДПС, медики скорой помощи.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.
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